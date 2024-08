Redação GPS Galeria do Mezanino da Torre de TV recebe exposição do brasiliense Toys

Com pinturas e instalações que carregam o olhar urbano de Daniel Morais, conhecido como Toys , uma nova experiência artística chega ao Mezanino da Torre de TV. A partir de 21 de agosto, a casa receberá Tudo Começa no Sonho.

As obras expostas apresentam elementos frequentes nas obras do artista brasiliense, como as árvores do Cerrado, a pipa e os trabalhadores. Com curadoria do artista e empresário Bruno Barbosa, a ideia é inspirar e motivar o público a acreditar nos seus sonhos, despertar seus propósitos e vislumbrar seus desejos na arte urbana.

Repletas de cores, figuras abstratas e formas geométricas, as pinturas e instalações da exposição mesclam o graffiti e o muralismo, que marcam o trabalho de Toys, e as referências das últimas pesquisas e criações do artista, utilizando a cidade como suporte para a arte.

Inspirado pela frase “sempre fui sonhador, isso é o que me mantém vivo”, do rapper Mano Brown, Toys reflete sobre como os sonhos são o primeiro passo para a realização de um propósito de vida.

“Assim, Tudo Começa no Sonho é um convite para que o público mergulhe em um mundo de possibilidades, onde a arte serve como um lembrete de que os sonhos são essenciais para manter viva a esperança e a determinação”, comenta o artista.

Consolidado como um dos principais muralistas do DF, os trabalhos de Toys já percorreram diferentes cantos do Brasil e países da Europa e da América Latina, como Argentina, Chile, Peru, França, Alemanha, Áustria, Portugal, Reino Unido e Espanha.

Serviço

Exposição Tudo Começa no Sonho

Local: Mezanino da Torre de TV, Andar R (restaurante), Eixo Monumental

Data: a partir de 21 de agosto

Entrada: R$ 15 (taxa de couvert artístico)

Horários de funcionamento da galeria: 11h30 às 20h, de segunda a sábado

Classificação indicativa: livre

