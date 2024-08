Redação GPS FHE/Poupex, PaulOOctavio e Via concluem mais uma torre do Península Resort

Fruto da parceria entre FHE/Poupex, PaulOOctavio e Via Engenharia, o Península Resort Residencial inaugurou mais uma torre de apartamentos, no sábado (10), em Águas Claras. O residencial Ilha Grande foi entregue com três meses de antecedência e é a novidade do maior condomínio fechado do DF, que transformou a paisagem e a vida dos moradores da região nos últimos 15 anos. O empreendimento tem 65 mil m² dedicados exclusivamente a espaços de lazer e convivência.

“É gratificante poder terminar mais uma obra desta parceria PaulOOctavio e FHE/Poupex, que une esforços para entregar um empreendimento de qualidade, antes do prazo. Fiquei encantado com a vista maravilhosa. A gente pode ver Taguatinga, Vicente Pires e Ceilândia. Consegui ver até o JK Shopping” , destacou o empresário Paulo Octávio.

Projeto único no País, com três diferentes pontos de acesso, mais de 50 itens de lazer e plantas confortáveis, o Península Resort também cumpre um importante papel social, gerando muitos postos de trabalho. “Milhares de pessoas trabalham aqui por muito tempo, para que essa obra se realize. Agradeço a confiança da Poupex, na pessoa do general Stumpf e do general Eschiletti, que estão aqui conosco, sempre parceiros, sempre ao nosso lado” , ressalta.

O empreendimento está na penúltima fase, cujo último bloco será entregue em dezembro deste ano , como ressalta Fernando Queiroz, da Via Engenharia. “Esta entrega marca o início e o fim de uma fase. Estamos preparando para, em breve, começarmos uma nova fase e terminarmos completamente esse empreendimento ” , revela.

Os generais Valério Stumpf e Marcelo Eschiletti Caldas Rodrigues, respectivamente presidente e diretor de Habitação da FHE/Poupex, estiveram na cerimônia de entrega do empreendimento. Para o general Stumpf, o sucesso do empreendimento é o reflexo de uma parceria também vitoriosa. “Poucas parcerias têm essa longevidade. Acabamos de visitar o apartamento decorado e vimos, como o empresário Paulo Octávio comentou, que a vista é belíssima, além da qualidade do empreendimento. Nossos beneficiários da Poupex que tiveram o privilégio de morar aqui estarão muito bem atendidos” , constatou.

O residencial Ilha Grande é composto por apartamentos de 128m², com suíte master, três quartos, banheiro social, sala de estar/jantar com varanda, lavabo, cozinha, área de serviço, depósito e banheiro de serviço. Cada unidade tem direito a duas vagas de garagem. A conclusão da mais nova torre beneficia ainda o comércio do complexo, devido à chegada de novos moradores com importante poder aquisitivo.

