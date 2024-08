Agência Brasília Edição do Rally dos Sertões em Brasília espera injetar R$ 1,5 milhão por dia na economia local

Nos próximos dias, a caravana do Rally dos Sertões desembarca em Brasília com 2,5 mil pessoas, entre pilotos, equipes, staff, imprensa e expedicionários. O comboio chega à cidade para participar da 32ª edição da maior prova das Américas, que, pela primeira vez, terá a largada e chegada na cidade. Com fomento do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Banco de Brasília (BRB) e da Secretaria de Turismo (Setur), a perspectiva em torno da prova é injetar R$ 1,5 milhão por dia na economia local, além de criar empregos diretos e indiretos.

A vice-governadora Celina Leão destacou que o investimento do GDF em eventos dessa magnitude resulta em benefícios para a população: “O Rally dos Sertões mobiliza esporte, turismo e tem um olhar especial para a área social por meio de diversas ações. O patrocínio do GDF retorna para a população com o movimento na economia que o evento proporciona. Somado a isso, é um importante momento de mostrarmos novamente por que somos a capital do esporte”.

O secretário de Turismo, Cristiano Araújo, reforça: “É uma oportunidade única para mostrar ao Brasil e ao mundo a riqueza natural e cultural que Brasília oferece. O evento impulsiona a economia local, atraindo visitantes e gerando visibilidade para a nossa cidade como um importante destino para o ecoturismo e esportes de aventura”. A expectativa é de que os integrantes da caravana fiquem de quatro a cinco noites na capital federal movimentando o segmento hoteleiro, gastronômico e turístico da cidade.

“Trazer o Rally dos Sertões para Brasília reafirma o compromisso do banco em promover eventos que tenham impacto social, que geram emprego e renda e colocam Brasília em posição de destaque no cenário nacional e internacional”, valoriza o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Programação diversificada

As atrações do Rally dos Sertões começam no dia 20 deste mês, com o lançamento da Vila Sertões, que será montada no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha. O espaço fica aberto ao público de forma gratuita de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 22h, quando as pessoas poderão ter acesso às áreas de boxes, aos carros e aos próprios competidores das 66 equipes participantes da edição.

No dia 23, a Super Prime, uma espécie de prólogo do rally, vai reunir os oito melhores colocados de uma competição pela manhã em exibição para o público, que poderá acompanhar a passagem dos veículos de uma arquibancada com capacidade para 10 mil pessoas. Os ingressos serão disponibilizados pela Setur, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. “Todo mundo vai conseguir sentir um pouco dessa corrida, que é o maior rally das Américas”, destaca a CEO do Rally dos Sertões, Leonora Guedes.

O início da competição principal será dia 24, quando começa a primeira etapa da prova entre Brasília e Formosa (GO), um total de 535 km dos 3,5 mil km do circuito completo que passa por localidades em Goiás, Minas Gerais e Bahia antes de retornar ao DF, numa prova com duração de oito dias corridos. “É bom lembrar que no sábado [24], quando os competidores deixam Brasília, eles não vão acelerar pelas ruas; a prova só começa a mais ou menos uns 40 km da área central, numa estrada de terra fechada, tudo de forma controlada”, explica Leonora.

Competição

No dia 31, o público volta a poder participar de forma gratuita – e sem retirada de ingressos – para recepcionar as equipes e conferir a premiação das 8h às 20h. “A chegada é outro momento auge, porque todo mundo quer saber quem chega. É um momento de festa, celebração, de assistir e vibrar. Basta chegar e participar”, complementa a CEO do evento.

Brasiliense, Rodrigo Mello está animado para competir em sua cidade natal: “Largar e chegar em casa vai ser bom e, ao mesmo tempo, diferente. Estou no rally desde 2001 sempre largando em outras cidades”. Essa edição tem um sabor especial para Mello, seja pela estreia desse formato em Brasília, seja porque o competidor estará defendendo o título do ano passado na categoria T3. “Quero tentar esse bicampeonato seguido”, adianta.

Rodrigo Mello faz provas de velocidade na terra desde 1997, quando tinha 18 anos. Essa será a sua oitava participação no Rally dos Sertões, onde ele já atuou como mecânico, chefe de equipe, piloto de caminhão e agora como navegador de UTV, veículo off-road conhecido como “gaiola do deserto”. A prova servirá também como o pontapé da nova temporada do navegador, que, após o evento em Brasília, participará de competições no Tocantins e na Argentina.

Ação social

Em todas as cidades por onde o Rally dos Sertões passa, o evento busca deixar legados. Um deles é auxiliar nos atendimentos médicos dos locais. Por meio da organização social SAS Brasil, uma equipe de saúde especializada e voluntária atuará em unidades móveis de saúde recebendo pacientes da rede pública de saúde do Distrito Federal.

Os atendimentos estarão disponíveis entre os dias 21 e 31 deste mês, período em que a iniciativa pretende atender 12 mil pessoas. Os pacientes serão encaminhados pela própria Secretaria de Saúde do DF (SES).

The post Edição do Rally dos Sertões em Brasília espera injetar R$ 1,5 milhão por dia na economia local first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .