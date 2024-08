Yumi Kuwano Cine Brasília e exibe mostra para homenagear diretor francês

A programação do Cine Brasília desta semana (15 a 21 de agosto) traz histórias de amor, criatividade e quebra do status-quo como temas principais dos longas “Os Inseparáveis”, “Família”, “Filho de Boi” e “O Contato”. A semana também conta com a Mostra 3x Truffaut, realizada pelo Instituto Francês, até o 27 de agosto e com entrada gratuita.

A animação Os Inseparáveis, de Jérémie Degruson, que tem Marcos Carnevale como roteirista responsável pelo sucesso indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original, Toy Story (1995), conta a história a partir do momento em que bonecos ganham vida em um teatro, entre eles o protagonista Don, que quer desbravar o mundo e acaba conhecendo o DJ de pelúcia Doggie Dog. Juntos, eles partem em busca de transformar seus sonhos em realidade.

Já o longa Família, de Izuru Narushima, é um drama japonês que traz um olhar especial sobre a comunidade brasileira que vive no Japão, e acompanha de perto a história de uma família que tenta se unir, apesar das diferenças. O filme que recebeu o prêmio de Melhor Ator na edição deste ano do Kinema Junpo Awards.

O drama Filho Do Boi, de Haroldo Borges, narra a história de João, um garoto tímido de 13 anos que mora no sertão baiano. Em um cenário cada vez maior de isolamento, onde rompe o vínculo com seu pai e não possui amigos, ele decide fugir após a chegada de um circo na cidade. Os longas Os Inseparáveis e Filho De Boi possuem recursos de acessibilidade disponíveis em segunda tela.

O documentário Contato, de Vicente Ferraz, acompanha três personagens que transitam entre suas aldeias e a cidade indígena de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e explora também as ameaças do narco-garimpo à região.

Também está em exibição o curta-metragem selecionado na Chamada Pública de Curtas do Cine Brasília, o drama mineiro Ramal, de Higor Gomes, que tem mais de 10 premiações, entre elas da 30ª edição do Festival Internacional de Cinema de Valdivia (FICValdivia), da 12ª edição do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, e da 34ª edição do Festival Internacional de Curtas de São Paulo (Curta Kinoforum).

O enredo traz alguns jovens que se encontram durante à tarde, e se preparam para os novos desafios da vida, que estão no horizonte.

Mostra e sessão especial

Uma novidade é a parceria com o Instituto Francês, que traz a gratuita Mostra 3x Truffaut, com três dos 26 filmes icônicos do diretor francês François Truffaut, responsável pelo clássico A Noite Americana, ganhador do Oscar em 1974. Serão exibidas as produções A História De Adèle H, A Idade da Inocência, e Jules e Jim: Uma Mulher Para Dois.

O documentário A Câmara, de Cristiane Bernardes e Tiago de Aragão, sobre o sistema político brasileiro, será exibido em sessão especial e gratuita seguida de debate com a equipe do filme, mediado pelo jornalista Sylvio Costa. Temas como direitos reprodutivos, educação, estado laico, racismo e polarização política vem à tona, enquanto as deputadas são mostradas de perto.

Serviço

Onde: Cine Brasília – Asa Sul Entrequadra Sul 106/107

Quando: de 15 à 21 de agosto (todos os dia)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), na bilheteria do cinema, entre às 9h e 21h, ou no site

Mais informações: @cinebrasiliaoficial ou WhatsApp: 61 99878-2198

