Yumi Kuwano Cerrado Jazz Festival reúne nomes como Ivan Lins e Ellen Oléria na programação

Entre os nos dias 23 e 24 de agosto, será realizada a 5ª edição do Cerrado Jazz Festival, no Museu Nacional da República, em Brasília . Com uma programação para valorizar o jazz e a música instrumental, artistas e grupos prometem um evento para todos os públicos.

Entre as atrações estão Ivan Lins, Ellen Oléria, Joyce Moreno, Amaro Freitas e Zé Manoel (PE), Metá Metá (SP), Candice Ivory & The Simi Brothers, Marcus Moraes e o Coletivo Superjazz. Dois grupos do Distrito Federal, selecionados por chamamento público, também sobem ao palco. A programação também contará com a Orquestra Pizidim.

A idealizadora do projeto, Lorena Oliveira, diz que o Cerrado Jazz Festival reafirma a importância da música instrumental brasileira, e insere Brasília na rota dos grandes Festivais de Jazz do país.

“ Com uma programação diversificada e ações voltadas para formação e empreendedorismo, inclusão e sustentabilidade, o festival oferece uma oportunidade única para o público ampliar seu repertório e celebrar a arte e a cultura “, comenta.

Neste ano, o evento realiza ações sustentáveis, como plantio mudas de árvores e a doações de material reciclável e alimentos não perecíveis, que reforçam o compromisso com a responsabilidade social e ambiental.

Programação

Na sexta-feira (23), o festival começa às 18h com Dudão Melo e o Coletivo Superjazz, conhecidos por sua fusão inovadora entre jazz e música afro-brasileira. Às 19h, Marcus Moraes subirá ao palco lançando seu quinto álbum, seguido pela Orquestra Pizidim, representante do choro e fazendo homenagem ao Mestre Pixinguinha, às 20h. Joyce Moreno se apresentará às 21h30, trazendo seu repertório da MPB. Amaro Freitas e Zé Manoel homenageiam o álbum “Clube da Esquina”, às 23h, e às 00h30, o Coletivo Superjazz retorna para uma performance especial com instrumentistas convidados.

No sábado (24), a abertura dos portões será às 18h, e Jhoninha Medeiros Big Band abre a noite às 18h30. O Metá Metá, com seu som rítmico e polifônico, subirá ao palco às 20h, seguido por Ivan Lins às 21h30, que celebra 50 anos de parceria com Vitor Martins com o show “ABRE ALAS”. Às 23h, Ellen Oléria realizará um tributo a Nina Simone, e às 00h30, Candice Ivory & The Simi Brothers encerrarão o festival com show vibrante do jazz e blues diretamente de Memphis.

Mais informações podem ser encontradas no site e pela página do Instagram @cerradojazzfestival .

Serviço

5ª edição do Cerrado Jazz Festival

Quando: 23 e 24 de agosto (sexta e sábado)

Onde: Museu Nacional da República

Ingressos: gratuitos, disponíveis no Sympla

The post Cerrado Jazz Festival reúne nomes como Ivan Lins e Ellen Oléria na programação first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .