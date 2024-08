Redação GPS Brasília recebe Temporada Cultural da China

Em comemoração às cinco décadas de relações diplomáticas entre China e o País, Brasília recebe a Temporada Cultural da China no Brasil. Até o dia 18 de agosto, a cidade receberá a Academia de Dança de Beijing, a Companhia de Ópera Wu de Zhejiang e a Banda Ibrachina.

A Companhia de Ópera Wu de Zhejiang apresenta o espetáculo Um Passeio na Tradição: Vislumbres da China . Os ingressos são gratuitos, mas limitados, e devem ser reservados pela plataforma Sympla.

Uma das mais renomadas da China, que já se apresentou em 51 países, a companhia apresentará uma mescla de trechos de peças tradicionais, música e a Dança do Dragão de nove Segmentos , oferecendo uma experiência cultural repleta de folclore e melodias chinesas.

A Banda Ibrachina retorna a Brasília com novo show. Os músicos sobem ao palco do Teatro dos Bancários, em Brasília, no dia 18 de agosto, às 15h. A banda fará uma apresentação da nova turnê Brasil e China: Uma Mistura Musical.

Com músicos renomados tocando versões contemporâneas de canções chinesas com letras em mandarim e português, a banda mostra como a música é uma linguagem que une os povos.

Serviço

Um Passeio na Tradição: Vislumbres da China, a Companhia de Ópera Wu de Zhejiang

Data/horário: 16 de agosto de 2024, às 19h

Local: Teatro Pedro Calmon – Avenida do Exército, Setor Militar Urbano, Brasília – DF

Ingressos: Entrada franca com ingressos emitidos pela plataforma Sympla

Gênero: Dança

Classificação Indicativa: Livre

Acessibilidade: Teatro acessível para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Intérprete de libras na sessão

Brasil e China: uma Mistura Musical, da Banda Ibrachina

Data/horário: 18 de agosto de 2024, às 15h

Local: Teatro dos Bancários – EQS 314/315 Bloco A, Asa Sul, Brasília

Ingressos: Entrada franca, com ingressos emitidos pela plataforma Sympla



Gênero: Música

Classificação Indicativa: Livre

Acessibilidade: Teatro acessível para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Intérprete de libras na sessão.

