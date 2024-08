Redação GPS Ao lado do personagem Bebeto, Isabella Carpaneda é homenageada por revista

Há duas décadas, Isabella Carpaneda mergulhou na missão de atuar como escritora e, desde então, não parou mais. Com inúmeros trabalhos editados pela FTD, a educadora desenvolve, em sua maioria, livros didáticos que fazem parte de coleções de primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental 1.

Entre as obras mais conhecidas de Carpaneda estão Porta de Papel, Porta Aberta, A Conquista da Língua Portuguesa e a coleção Girassol para alunos do campo.

Depois de anos imersa no universo da escrita, a partir dos estudos da neurociência, especialmente os estudos de Dehaene, renomado neurologista francês, Isabella reconheceu que para ler e escrever as palavras, as crianças precisam entender que som cada letra representa. Assim, teve a ideia de conceber Bebeto, um boneco criado para tornar o ensino dos sons das letras lúdico e contextualizado.

“O material criado a partir de Bebeto inclui banner e fichas com cenas bem engraçadinhas que remetem a onomatopeias e interjeições, além de outras ferramentas lúdicas para o professor utilizar em sala de aula”, comenta Isabella.

A escritora apresentou o personagem em evento de lançamento da revista Antenados, na qual é capa.

Em conversa com o GPS, Isabella compartilhou seu novo projeto, que também inclui o personagem.

“Estou produzindo uma coleção de livros didáticos que terá o Bebeto como personagem principal, especialmente na alfabetização, sempre com o objetivo de ajudar no processo aprendizagem da leitura e da escrita”, conta.

Confira os registros do coquetel:

Isabella Carpaneda Isabella Carpaneda Isabella Carpaneda e Paula Santana Isabella Carpaneda e Cristiano Araújo Erick Carpaneda, Laura Carpaneda, Renata Carpaneda, Isabella Carpaneda, Luiza Carpaneda, Neyla Hanones e Clóvis Hanones Daniela Monte Rosa e Isabella Carpaneda Bertha Pellegrino e Isabella Carpaneda César Melo, Denise, Isabella Carpaneda e Mariana Pessoa Greyce Elias e Miranda Castro Herbert Serralha, Luiz Afonso de Medeiros, Isabella Carpaneda e Gilvan Máximo Ilustradores do Bebeto Germano Mendonça Alves, Isabella Carpaneda e César Melo Miranda Castro, Isabella Carpaneda, Gilvan Máximo e Sandra Rodrigues Renato Lucena, Bárbara Ferreira, Isabella Carpaneda e Val Brasil Isabella Carpaneda e Marcos Filipe Isabella Carpaneda e Tiago Correia Isabella Carpaneda, Marcos Filipe e Thaisa Barbosa Marcelo Lourenço, Isabella Carpaneda e Tati Mauriz Magnólia Mendes, Lúcia Bittar, Silvana Cocchieri, Gláucia Benevides, Margarida Kalil, Isabella Carpaneda e Bertha Pellegrino Luiz Afonso de Medeiros, Karina Curi e Herbert Serralha Luiz Afonso de Medeiros, Fernando Brites, Liz Lobo e Ana Rodrigues Lúcia Bittar e Badaoui Homsi Karina Curi, Paloma Gastal e Liliane Carvalho Jane Godoy, Isabella Carpaneda e Carlinhos Beauty Fábio Varela, Isabella Carpaneda, Juliana Garcia e Toninho Pop Eunício Oliveira e Isabella Carpaneda Clóvis Hanones, Isabella Carpaneda e Neyla Hanones Cidalia Varela e Isabella Carpaneda Bertha Pellegrino, Gláucia Benevides, Margarida Kalil e Silvana Cocchieri Badaoui Homsi, Magnólia Mendes e João Mendes Ariella Gaia, Lara Torres e Cheila Wobido Carlinhos Beauty Cristiane Pimenta da Veiga e Cheila Wobido Isabel Almeida, Gustavo Meneghetti e Agatha Silvestre Gilvan Máximo e Miranda Castro Juliana Barbosa e Caroline Kalil Ricardo Movits, Liana Alagenovits e Fernando Brites Ronaldo Monte Rosa e Daniela Monte Rosa Paulo Melo e Isabel Almeida Mirtes Carvalho e Nilda Andrade Miranda Castro, Eide Ávila e Silvana Cocchieri Marlene Galeazzi e Graci Franco Silvia Froeneer e Graci Franco Silvana Cocchieri e Gláucia Benevides Agatha Silvestre e Gustavo Meneghetti

The post Ao lado do personagem Bebeto, Isabella Carpaneda é homenageada por revista first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .