Advogado Cleber Lopes será homenageado como Cidadão Honorário de Brasília

O advogado Cleber Lopes , um dos mais influentes criminalistas do Distrito Federal, será agraciado com o título de Cidadão Honorário de Brasília. A cerimônia de homenagem está marcada para o dia 26 de agosto, uma segunda-feira, e acontecerá no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal ( CLDF ).

O reconhecimento é um tributo à trajetória profissional e pessoal de Lopes, que nasceu em Dois Irmãos, cidade que à época pertencia ao território de Goiás, mas que hoje integra o estado do Tocantins.

A iniciativa para a concessão do título partiu do presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz (MDB), em um gesto que contou com o apoio do governador Ibaneis Rocha (MDB), que não esconde a preferência pelo nome do aliado para comandar a próxima gestão da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). As eleições devem ocorrer em novembro.

De origem humilde, Cleber Lopes construiu uma carreira brilhante no cenário jurídico do Distrito Federal. Formado em Direito pelo UniCEUB em 1998, com pós-graduação em Direito Público, ele se destacou não só pela atuação na advocacia, mas também na área acadêmica, onde lecionou Direito Penal e Processo Penal no Centro Universitário UDF e no UniCEUB por 14 anos.

Lopes ingressou na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal (OAB-DF), em 2003, onde exerceu várias funções de destaque. Entre 2007 e 2009, atuou como conselheiro seccional e presidiu a 1ª Turma do Tribunal de Ética da OAB-DF. Durante a gestão da ex-presidente Estefânia Viveiros, foi membro da Comissão de Seleção. Atualmente, ocupa o cargo de secretário-geral adjunto da OAB-DF e preside a Comissão de Prerrogativas da Seccional. Além disso, desde 2003, é professor da Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal (ESA-DF).

Seu envolvimento com a Justiça não se limita à advocacia. Cleber Lopes integrou a banca examinadora do 16º concurso para Juiz Federal da 1ª Região e foi membro do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) entre 2012 e 2015, sendo nomeado desembargador titular do tribunal em 2013.

