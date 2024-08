Pedro Reis 70 amigas celebram os 70 anos de Janete Vaz

Na tarde ensolarada de quarta-feira (14), um evento digno de sua protagonista reuniu 70 pessoas entre amigas e familiares na espetacular residência de Sandra Costa , localizada no Lago Sul. A casa, com sua vista privilegiada para a Ponte JK e o Lago Paranoá, foi o cenário perfeito para celebrar os 70 anos de Janete Vaz, cofundadora do Grupo Sabin e uma das mais influentes empresárias do Brasil.

O encontro, organizado com carinho e atenção aos detalhes por Sandra, foi cuidadosamente planejado pela anfitriã e pela própria Janete, que fez questão de selecionar pessoalmente as convidadas.

O menu do almoço, assinado pelo renomado chef Marcelo Petrarca, do Bloco C, encantou a todos com sua sofisticação e sabores. A doçura do evento foi garantida pelos doces de Maria Amélia e pelo bolo de Paula Moreira, enquanto a decoração charmosa da Lavanda com Limão transformou o ambiente em um verdadeiro jardim dos sonhos. Para completar, o som do grupo Chorodelas trouxe a leveza e a brasilidade necessárias para harmonizar com a atmosfera de celebração e carinho.

Durante o evento, Janete foi surpreendida com homenagens emocionantes que destacaram sua trajetória empresarial e também sua influência como mãe, amiga e líder. Sandra Costa, anfitriã e sócia, abriu as homenagens, seguida por palavras tocantes das filhas Raquel Vaz, Marcela Corrieri Vaz e Patrícia Justino Vaz, e por representantes do Grupo Sabin e do Grupo Mulheres do Brasil, como Lídia Abdalla e Luiza Helena Trajano.

“Para nós do Sabin, e hoje eu falo por sete mil colaboradores, o que é mais forte na Janete e na Sandra é o legado delas. Nesta data em especial, falando da dra. Janete, o legado de empreendedorismo, de coragem e de crescimento” , destacou Lídia Abdalla, CEO do Grupo Sabin, resumindo o impacto profundo que Janete teve e continua a ter no setor de saúde e na vida de milhares de pessoas.

Raquel Vaz, uma das filhas da homenageada, também compartilhou suas palavras de admiração em nome das irmãs: ”Ela nunca nos fala para parar, ela fala para irmos. Mesmo quando temos medo, ela nos incentiva a correr atrás dos nossos sonhos” .

Ao final, Janete Vaz, visivelmente emocionada, agradeceu a todos os presentes e reafirmou seus valores de vida. “Acredito que viver é compartilhar, participar, dividir com os outros os bens que recebemos. Tenho buscado fazer isso sempre, compartilhar experiências, amor e carinho. Quando compartilhamos, não dividimos, e sim aumentamos o que temos. Hoje, meu desejo é continuar dividindo bons momentos” , disse a aniversariante.

A celebração foi mais do que uma festa de aniversário, foi um tributo a uma vida dedicada ao empreendedorismo com propósito e à generosidade, valores que Janete Vaz segue compartilhando com todos ao seu redor.

A presença ilustre de Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza e uma das maiores empresárias do país, destacou ainda mais a importância desse momento, que ficará gravado na memória de todos os que estiveram presentes.

Confira os cliques do evento pelas lentes de Vanessa Castro:

Patrícia Vaz e Marcela Vaz Patrícia Vaz Beatriz Guimarães e Samanta Sallum Benigna Venâncio Fátima Corrieri, Marcela Vaz e Iara Corrieri de Castro Marcela Vaz e Janete Vaz Beatriz Guimarães, Luiza Trajano, Luciana Roscoe e Paula Santana Alexandra Segantin, Luiza Trajano e Lília Leandro Sheila D'Amorim, Paula Santana e Silvia Seabra Silvia Seabra e Andrea Toledo Dodoia Resende, Denise Barbosa e Heloísa Hargreaves Heloísa Hargreaves e Beatriz Guimarães Eda Coutinho Janete Vaz e Eda Coutinho Dulce Tanuri, Andrea Toledo, Sônia Gontijo, Tatiane Araújo e Luciana Roscoe Monica Monteiro, Lilian Leandro, Sheila D_Amorim e Patrícia Audi Patrícia Santeago e Alessandra Garcia Voriques Oliveira e Danielle Feitosa Janete Vaz e Iara Corrieri de Castro Sônia Gontijo e Laís do Amaral Rose Rainha e Janete Vaz Marcela Vaz, Janete Vaz e Raquel Vaz Margarida Kalil, Bertha Belegrino, Cecília Abrahão e Sandra Costa Rita Márcia Machado Sandra Costa, Rita Márcia Machado e Janete Vaz Janete Vaz e Voriques Oliveira Danielle Feitosa, Janete Vaz e Sandra Costa Dodoia Resende, Jane Godoy e Aparecida Chagas Raquel Vaz e Celma Guimarães Sandra Pereira, Andrea Pinheiro e Luciana Naves Carla Araújo e Lucilia dos Anjos Lídia Abdalla, Luiza Trajano e Sandra Costa Monica Monteiro, Luiza Trajano, Ordilon Costa, Sandra Costa, Rosilda Prates e Eloísa Azevedo Carla Araújo, Janete Vaz, Luiza Trajano e Sandra Costa Luciana Naves e Janete Vaz Monica Monteiro e Janete Vaz Daniella Holanda e Lilian Leão Jane Godoy, Irany Pompeu, Janete Vaz e Samanta Sallum Sandra Costa, Janete Vaz e Benigna Venâncio Janete Vaz, Rose Rainha e Sandra Costa Janete Vaz e Sandra Costa Jane Godoy, Selma Guimarães e Raquel Vaz Miranda Castro e Patrícia Santiago Ana Araújo e Tatiane Araújo Mercia Crema, Andressa Jordão e Carol Caputo Mildred Campoi, Carol Caputo, Luciana Roscoe e Andrea Toledo Ana Loureiro e Patrícia Vaz Patrícia Vaz, Janete Vaz e Marcela Vaz Paula Santana, Mercia Crema e Ana Loureiro

