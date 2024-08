Agência Brasília Tesourinhas do Plano Piloto passam por limpeza preventiva

Começou, nesta quarta-feira (14), a limpeza das bocas de lobo nas tesourinhas do Plano Piloto. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) faz esse serviço de forma preventiva na época de seca com o intuito de ajudar no escoamento da água durante o período chuvoso. O objetivo é amenizar os impactos das tempestades no que diz respeito a alagamentos nesses locais.

A atuação das equipes técnicas de desobstrução começou pelas tesourinhas da Entrequadra 216/116 da Asa Norte. O trabalho está previsto para ocorrer ao longo de 60 dias, contemplando também a Asa Sul. À medida que um trecho é limpo, o grupo desloca-se para a próxima localidade. Durante a intervenção, o Departamento de Trânsito do DF (Detran) faz o fechamento da via para evitar qualquer intercorrência nas vias, dando mais celeridade ao trabalho de desobstrução.O entulho proveniente da limpeza e desobstrução nas tesourinhas é retirado e depositado em um caminhão-caçamba, para posteriormente ser descartado de forma correta. Além de muitas garrafas PET, sacos plásticos e latinhas de alumínio, as equipes têm encontrado bastante entulho de obras, como areia e partes de tijolo e concreto, provavelmente fruto de construções particulares sem o devido descarte.

Paralelamente a isso, as obras do Drenar DF, o maior programa de escoamento e captação de águas pluviais do Plano Piloto, seguem avançando para que os trabalhos possam ser finalizados antes do início das chuvas. O investimento no programa é de aproximadamente R$ 180 milhões.

Ao todo, a estrutura será composta por 7,68 km de túneis, dos quais 6,7 km já foram escavados e 4,9 km já foram concretados para facilitar o escoamento da água e reforçar a proteção dos anéis de aço corrugado que estruturam os túneis. Além disso, dos 107 poços de visita (PVs) previstos, 103 estão concluídos, totalizando 1.053,13 metros.

