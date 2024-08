ESTADÃO CONTEÚDO Shawn Mendes desabafa sobre saúde mental e retorno aos palcos

Shawn Mendes retomou sua agenda de shows e fez uma apresentação nesta terça-feira (13) no Theatre Royal Drury Lane, em Londres, depois de soltar duas músicas que farão parte de seu novo álbum, com previsão de lançamento para outubro.

Durante a apresentação, o cantor falou mais sobre seu estado de saúde, motivo pelo qual abandonou os palcos em 2022, e disse que quando voltou a Los Angeles, depois de apenas sete shows da turnê interrompida, não tinha ideia do que fazer.

Ele comentou que, nos anos anteriores, não estava exatamente tocando ou cantando, e que tinha feito apenas uma música – Who I Am. Ele apresentou uma prévia neste show de retomada, segundo a BBC.

“A canção diz: “Eu me sinto pressionado pelas pessoas que amo/Estou me perdendo tentando te fazer ter orgulho/Desculpe, tenho que fazer isso, tenho que te decepcionar” (“I feel pressured by the people I love/I’m losing myself trying to make you proud/Sorry, got to do it, got to let you down”, em inglês)

O cantor mencionou ainda “sentimentos intensos de solidão e ansiedade” vividos após sucessos como Stitches e Señorita. “A coisa que foi tão aterrorizante para mim foi essa sensação de estar sozinho… em uma situação onde tudo estava sobre os meus ombros”, ele disse. “É pesado, mas nos últimos dias eu percebi que há muitas pessoas com quem posso contar”, completou.

De acordo com a BBC, em outro momento do show, Shawn Mendes explicou também sobre o período em que foi fotografado por paparazzi, após deixar a barba crescer: “Tinham todos esses artigos malucos sobre eu ter entrado em um culto”.

Shawn também lançou, em suas redes sociais, no dia 8, duas músicas que farão parte do álbum Who I Am, previsto para chegar às plataformas em 18 de outubro. A primeira, um single intitulado Why Why Why, viralizou recentemente por conter, em uma das linhas, a confissão de que o cantor “quase foi pai”. Ele lançou também Isn’t That Enough.

