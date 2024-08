Caio Barbieri “Percebemos que era momento de novo pedido”, diz Girão sobre impeachment de Moraes

O senador Eduardo Girão (Pros-CE) anunciou, nesta quarta-feira (14), o início de uma nova campanha nacional para apresentar um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A ação foi motivada por uma série de supostas violações de direitos constitucionais e humanos, conforme destacado pelo parlamentar durante coletiva de imprensa no Senado.

Girão, que já havia participado da entrega de um pedido de impeachment anterior organizado pelo jornalista Caio Coppola e apoiado por cerca de 5 milhões de brasileiros, decidiu liderar uma nova iniciativa após a divulgação de um escândalo relacionado a Moraes.

“Nós percebemos que era o momento de iniciar um novo pedido de impeachment, tendo em vista que até um brasileiro morreu sob a tutela do Estado a partir de um pedido de liberdade ignorado pelo ministro Alexandre de Moraes”, declarou o senador, referindo-se à morte de Cleriston Pereira da Cunha na prisão.

O parlamentar também citou uma recente matéria da Folha de S.Paulo como fator impulsionador para a campanha e sugeriu que novas informações ainda podem surgir.

“Parece que a ponta do iceberg foi revelada pelo jornal, e esperamos que de alguma forma possamos substanciar ainda mais o pedido de impeachment até o dia 9 de setembro”, afirmou.

Entre as principais acusações levantadas por Girão estão a utilização indevida de recursos tecnológicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para investigações do STF, prevaricação no caso da morte de Cleriston Pereira da Cunha e a violação de direitos políticos de parlamentares.

O senador destacou, ainda, o bloqueio de redes sociais e contas bancárias do senador Marcus Do Val (Podemos-ES), ocorrido nesta quarta-feira, como exemplo das “violações” cometidas pelo ministro.

A campanha, que será intensificada até o dia 7 de setembro, tem como objetivo recolher assinaturas de parlamentares, juristas e cidadãos.

“Acredito que nós precisamos caminhar com serenidade e equilíbrio, mas também com firmeza, para que o Senado cumpra seu dever constitucional”, concluiu Girão.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Bilynskyj (@paulobilynskyj)

The post “Percebemos que era momento de novo pedido”, diz Girão sobre impeachment de Moraes first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .