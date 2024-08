Yumi Kuwano Novo livro de autora de best-seller mundial terá protagonista brasileiro

A editora Intrínseca revelou que o seu novo livro da escritora inglesa Beth O’Leary, “Um Amor Cinco Estrelas”, terá um protagonista brasileiro e muitas referências à nossa cultura . No Brasil, o romance chega às livrarias no dia 2 de outubro.

O livro conta a história de Izzy e Lucas, colegas de trabalho em um hotel no interior da Inglaterra, que se detestam. No entanto eles precisarão unir para garantir os empregos e salvar o hotel, que começa a passar por dificuldades financeiras.

À medida que passam mais tempo juntos, os dois começam a se questionar se pode haver mais em jogo do que o futuro do hotel. Mas será que ambos chegarão ao fim da temporada com o coração intacto?

A autora é conhecida pelos best-sellers “A Troca” e “Teto Para Dois”. Este último deu origem à série homônima lançada em 2022 pela Paramount+, disponível também no Prime Video.

