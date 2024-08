Redação GPS Nova exposição chega ao CCBB Brasília ainda em agosto

Com exposições, intervenções artísticas interativas, performances, oficinas e bate-papos, o festival Natureza Urbana fica no CCBB de Brasília entre os dias 20 de agosto e 20 de outubro. Entre as linguagens exploradas, destacam-se o graffiti, a pintura, o lambe-lambe, o stencil, a land art, a bioescultura e a meditação.

Comprometido com a sustentabilidade ambiental, social e econômica, o projeto utiliza técnicas inovadoras de produção, desde o manejo responsável de resíduos até o uso de tintas à base de água, resinas e pigmentos naturais. Essas práticas são acompanhadas por uma linguagem positiva, engajamento comunitário, acessibilidade e celebração da diversidade.

A curadoria realizada por Mila Kotka e Nina Coimbra apresenta obras de ECHO (Belarus), Daiara Tukano (DF), Ramon Martins (SP), Adriane Kariú (DF), André Morbeck (GO), Bazinato (Belarus), Dante Horoiwa (SP), Mateus Dutra (GO), Mila Kotka (Belarus), Nina Coimbra (DF), Onio (DF), Thiago Alvim (MG), e Thiago Toes (SP).

Programação:

20 de agosto

Cerimônia de abertura, visita guiada com artistas e curadoras e apresentação musical ao vivo – Pavilhão de Vidro e Área Externa

Das 16h às 22h

Aberto ao público

Local: Deck e Jardim

24 de agosto

Quando o Adormecido Acordar — Oficina de Imersão Ambiental com Bazinato (Belarus)

Das 16h às 17h45 (Sugestão de faixa etária: 16+ anos)

Número de participantes: 15 vagas

Local: Concentração no Pavilhão

31 de agosto

Oficina de Spray com Thiago Alvim (MG)

Das 14h às 17h (Sugestão de faixa etária: 16+ anos)

Número de participantes: 10 vagas

Local: Torre 01, em frente à Galeria 4

3 de setembro

Cerimônia de abertura, visita guiada com artistas e curadoras e apresentação musical ao vivo – Galeria 1

Das 18h às 21h

Aberto ao público

Local: Deck e Jardim

8 de setembro

Colagem Automática – Oficina de Colagem com Onio (DF)

Das 14h às 17h (Sugestão de faixa etária: 12+ anos)

Número de participantes: 15 vagas por turma

Local: Torre 01, em frente à Galeria 4

BioArte Meditação – Oficina de Criação de Símbolos Sacros com

Elementos de Plantas Urbanas com Mila Kotka (Belarus)

Das 14h às 17h (Sugestão de faixa etária: 16+ anos)

Número de participantes: 10 vagas

Local: Galeria 1

13 de setembro

Transformando Espaços Urbanos – Oficina de Lambe-Lambe com

Adriane Kariú (DF)

Das 14h às 17h (Sugestão de faixa etária: 9+ anos)

Número de participantes: 15 vagas

Local: Torre 01, em frente à Galeria 4

20 de outubro

Encerramento de Natureza Urbana com intervenções artísticas

Das 14h às 17h (Livre)

Local: Deck e Jardim

Serviço

Natureza Urbana

Data: De 20 de agosto a 20 de outubro de 2024

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Horário: Terça a domingo, das 9h às 21h

Classificação indicativa: Livre

Entrada: Gratuita, mediante emissão de ingressos na bilheteria física ou pelo site

Bate-papos, oficinas e vivências: Entrada gratuita, mediante inscrição no site

