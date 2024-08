Redação GPS Moraes manda prender blogueiros bolsonaristas e bloqueia redes sociais de Do Val

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal ( STF ), determinou, nesta quarta-feira (14), a prisão dos blogueiros bolsonaristas Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, ambos considerados foragidos da Justiça.

Allan dos Santos, que busca exílio nos Estados Unidos, e Oswaldo Eustáquio, atualmente residindo na Espanha, são alvos de uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF).

A ação, batizada de “Disque 100”, em referência ao canal de denúncia contra violações de direitos humanos, incluiu dois mandados de busca e apreensão e a imposição de nove medidas cautelares.

Uma das residências alvo da operação foi a da ex-esposa de Eustáquio, localizada em Brasília. O Conselho Tutelar de Brasília acompanha a operação devido à possível envolvimento de menores de idade.

No mesmo inquérito que motivou a operação, Alexandre de Moraes autorizou o bloqueio das redes sociais do senador Marcos Do Val (Podemos-ES) e o bloqueio de contas bancárias, totalizando R$ 50 milhões.

O parlamentar é investigado por suspeita de obstrução de justiça, após publicações nas redes sociais em que teria exposto o delegado da PF Fábio Schor, principal responsável por conduzir investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

