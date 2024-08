Redação GPS Mercedes de Fangio e raridades automobilísticas vão a leilão nos EUA

Um dos eventos mais aguardados no mundo dos leilões de carros históricos acontecerá em breve nos Estados Unidos . O Indianapolis Motor Speedway Museum , renomado por abrigar uma vasta coleção de veículos icônicos, anunciou a venda de alguns de seus exemplares mais valiosos. Entre as estrelas do leilão está a lendária Mercedes-Benz W196 Streamliner de 1954, uma joia avaliada entre US$50 e 70 milhões (aproximadamente R$274 a 384 milhões).

Este carro, que marcou a história das corridas automobilísticas, foi conduzido por dois dos maiores pilotos de todos os tempos: Juan Manuel Fangio e Stirling Moss. Fangio, conhecido como “El Maestro”, pilotou o Streamliner na corrida de Buenos Aires, Argentina, enquanto Moss fez história ao registrar a volta mais rápida durante o Grande Prêmio da Itália de 1955, em Monza.

Além da Mercedes, outros veículos raros e com históricos impressionantes também serão leiloados. A Ferrari 250LM de 1964, que participou de três edições da 24 Horas de Le Mans e venceu a edição de 1965, é outro destaque. Junto a ela, o Chevrolet Corvette SS Project XP64 de 1957, com sua carroceria de magnésio, e o Ford GT40 MkII de 1966, um dos ícones da história automobilística, também estarão disponíveis para colecionadores e entusiastas.

Gord Duff, chefe global de leilões da RM Sotheby’s, destacou a relevância dos veículos a serem vendidos, afirmando que esses serão alguns dos carros mais significativos do mundo já vendidos.

O leilão, além de proporcionar a chance de adquirir verdadeiras peças de museu, tem como objetivo arrecadar fundos para a restauração e manutenção da coleção do Indianapolis Motor Speedway Museum, assim como para a aquisição de novos artefatos e a reformulação completa do museu, incluindo novas instalações, tecnologia e exibições interativas.

O evento também contará com a presença de carros históricos, como o Itala de 1907, a Laurin & Klement Racer de 1911 e o Mercedes Brookland “Semmering Hill Climb” de 1909. Outro destaque será o Sonic I, veículo recordista de velocidade terrestre, pilotado por Craig Breedlove e Lee Breedlove, que estabeleceu marcos impressionantes em suas respectivas categorias.

As vendas dos veículos ocorrerão em diversos eventos no final de 2024 e ao longo de 2025, refletindo uma tendência crescente no mercado, onde carros históricos têm alcançado preços astronômicos. Um exemplo recente foi a venda de um Mercedes-Benz SLR de 1955, que atingiu a cifra de € 35 milhões em 2022, tornando-se o carro mais caro já vendido.

