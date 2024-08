Jimmy Kimmel se pronuncia sobre não apresentar o Oscar

Aos 56 anos, Jimmy Kimmel já apresentou o Oscar quatro vezes, mas, agora, recusou o convite de comandar a próxima edição da premiação. O motivo por trás da decisão, segundo o comediante, é que é muito difícil conciliar os ensaios e o seu programa de talk show.

“É difícil e dá muito trabalho, e o programa sofre um pouco, para ser honesto. Quando estou focado no Oscar, estou menos focado no programa e eu simplesmente decidi que não queria lidar com isso este ano. Foi demais no ano passado“, explicou Kimmel.