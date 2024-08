Yumi Kuwano “Índice de felicidade é baseado em fatores morais”, diz ex-ministro do Butão no primeiro congresso sobre o tema em Brasília

Brasília recebeu nesta terça-feira (13) o seu 1º Congresso da Felicidade . O evento, que visa discutir o tema para a criação de políticas públicas para promover o bem-estar como uma prioridade na vida dos brasilienses e transformar a cidade na capital da felicidade, começou pela manhã com uma programação especial. Aberto pela idealizadora, Cosete Ramos, o congresso trouxe o ex-ministro do Butão como primeiro palestrante do dia.

Emocionada, Cosete disse que felicidade é o sentimento coletivo de toda uma nação e ressaltou um dos objetivos do evento, que é a criação de uma secretaria da felicidade na capital. “ Eu não sei o que é felicidade para Brasília, você não sabe, mas nós, juntos, vamos dizer ao governo o que é felicidade para nós e ele vai nos entregar o trajeto para essa construção “, disse.

O secretário de Estado de Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, representou o governador Ibanes Rocha no evento e disse que ele abre uma discussão importante. “Eu acho que esse congresso traz uma reflexão para a gente. O que pode ser feito nas com as crianças na educação para que ela desenvolva o principio da felicidade, o que pode ser feito na segurança pública, o que pode ser feito na saúde, na área social, na cultura, no esporte, é muito importante essa reflexão”, destacou.

Para um auditório lotado, o ex-ministro da educação do Butão, Thakur S. Powdyel, contou como foi criado o índice de Felicidade Interna Bruta (FIB) no país e elencou os quatro pilares do índice: equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico, preservação ambiental, preservação cultural e promoção da boa governança. Sobre esta última, ele disse que pode ser a causa da felicidade extrema.

“ Boa governança se traduz no bem-estar do seu povo, protege a sociedade, o desenvolvimento das nação, da mesma forma uma má governança pode causar muita infelicidade, por isso que a governança é um ato de fé, você deve isso ao seu povo, ao seu país, ao planeta, a humanidade e ao futuro dos seus filhos, para garantir a boa governança porque o que fazemos hoje terá implicações no futuro “, explicou.

O GPS|Brasília falou exclusivamente com o ex-ministro, que nos contou porque aceitou o convite para participar do evento.

“ O Brasil foi um dos poucos países que de fato fez muito trabalho, criando condições para a felicidade das pessoas. Em 2005, o parlamento do Brasil fez uma pequena mudança para incorporar a busca pela felicidade como direito humano básico. Quando Brasília está se preparando para esse importante congresso dedicado à felicidade e me pediu para vir o mínimo que eu podia fazer é viajar e dar apoio a esse esforço “, revelou.

Para fechar a manhã, a psicóloga Sálua Omais, especialista em psicologia positiva, que conduziu um debate sobre a ciência da felicidade. Um dos motes do evento, que reforça a importância de debater o assunto sob a ótica da ciência.

The post “Índice de felicidade é baseado em fatores morais”, diz ex-ministro do Butão no primeiro congresso sobre o tema em Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .