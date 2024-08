ESTADÃO CONTEÚDO George Clooney rebate comentário de Tarantino de que ele não é uma estrela

George Clooney está irritado com Quentin Tarantino – e, em uma nova entrevista com a GQ , mandou o diretor de Pulp Fiction e Bastardos Inglórios “se ferrar”. A declaração veio em resposta a um suposto comentário do próprio Tarantino de que Clooney não é “uma estrela de cinema”.

Na conversa, em que Clooney foi entrevistado ao lado de seu colega e amigo Brad Pitt, o ator descreveu a situação e disse que Tarantino “falou alguma porcaria sobre mim recentemente”. Clooney e Tarantino trabalharam juntos e interpretaram irmãos no filme de 1996 do diretor, Um Drink no Inferno .

“Eu estou irritado com ele. Ele fez alguma entrevista em que ele está citando estrelas do cinema e está falando sobre você [Pitt] e alguém diz ‘E o George?’ E ele fala ‘ah, ele não é uma estrela’. E daí ele fala ‘me fale um filme dele desde a virada do milênio’. E eu fiquei tipo, ‘desde o milênio? É a minha carreira inteira!’”. Clooney continuou, defendendo sua irritação: “Então eu fiquei tipo, ok, cara, vai se ferrar. Não me importo em jogar isso nele. Ele jogou coisas em mim”.

Vale ressaltar que a entrevista sobre a qual Clooney fala, de Tarantino, não foi encontrada, e a Vulture entrou em contato com o cineasta para entender qual é o contexto da briga. Até agora, o diretor não se pronunciou.

Na mesma conversa com a GQ , Clooney também cutucou o diretor David O. Russell, de O Lado Bom da Vida , com quem trabalhou em Três Reis, de 1999. A declaração aconteceu quando o ator falou sobre priorizar seu tempo nesta fase da vida.

“Quanto mais velho você fica, a distribuição de tempo é muito diferente. Cinco meses da sua vida é muito. Então não é só ‘ah, vou fazer um filme muito bom, como Três Reis , e vou ter um idiota miserável como David O. Russell fazendo da minha vida um inferno, fazendo da vida de todos da equipe um inferno.’ Não vale a pena”.

Novo filme: Lobos vai estrear na Apple TV+

Na comédia de ação, Clooney interpreta um solucionador profissional contratado para encobrir um crime de grande repercussão. Mas quando um segundo solucionador (Pitt) aparece e os dois “lobos solitários” são forçados a trabalhar juntos, eles descobrem que sua noite está fugindo do controle de uma forma que nenhum deles esperava.

Lobos tem estreia marcada para 20 de setembro.

