Caio Barbieri CLDF realiza 1ª Semana de Prevenção ao Feminicídio em tributo a Izabel Guimarães

A Câmara Legislativa ( CLDF ) promoverá, entre os dias 19 e 23 de agosto, a 1ª Semana de Prevenção ao Feminicídio, iniciativa pioneira que faz parte das ações do “Agosto Lilás”.

Organizada pela Procuradoria Especial da Mulher da CLDF, a semana terá como tema “Izabel Guimarães: Um Grito por Justiça, Um Chamado para a Ação”, em homenagem a Izabel Aparecida Guimarães de Sousa, uma vendedora e mãe que teve a vida tragicamente interrompida em um ato de feminicídio.

A proposta da semana de eventos foi instituída pela Resolução Nº 340/2024, de autoria da deputada Dayse Amarilio (PSB), atual procuradora Especial da Mulher da CLDF.

“É fundamental que tenhamos iniciativas que afirmem os direitos das mulheres, uma questão crucial no fortalecimento das instituições democráticas de um país e, por consequência, do próprio Poder Legislativo, que deve participar das discussões relativas ao tema que se busca debater”, declarou .

Izabel Guimarães, que será o centro das homenagens, foi assassinada pelo ex-marido, Paulo Roberto Moreira, em um crime brutal ocorrido em Ceilândia, em fevereiro de 2023. Paulo, que era atirador desportivo, invadiu a casa de Izabel e disparou contra seu rosto na frente da filha do casal, de apenas 10 anos. Apesar de ter sido preso dias após o crime, Paulo ainda aguarda julgamento, o que levou a família de Izabel a cobrar mais agilidade da Justiça para que o caso não fique impune.

Durante a semana, uma série de eventos, painéis, mutirões de atendimento, diálogos interativos e apresentações culturais serão realizados com foco na conscientização e prevenção à violência contra as mulheres.

A programação inclui a inauguração de um Posto de Atendimento do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do DF na CLDF e um painel sobre os impactos do feminicídio em familiares das vítimas.

“A Semana de Prevenção ao Feminicídio é um tributo a Izabel e a todas as mulheres que enfrentam a violência de gênero. É um chamado à ação e à conscientização, para que casos como o de Izabel não se repitam. Por ela, por todas as mulheres, lutamos por justiça e dignidade. Viver é um direito, não um privilégio”, enfatizou Dayse Amarilio.

