Pedro Reis Casacor Brasília 2024: brunch exclusivo reúne comunicadores na Arena BRB Mané Garrincha

Na manhã desta terça-feira (13), a Arena BRB Mané Garrincha , um dos marcos arquitetônicos de Brasília, foi palco de um evento exclusivo que reuniu jornalistas e influenciadores. Com um brunch cuidadosamente preparado pelo Federal Buffet, a Casacor Brasília deu início à sua 32ª edição, oferecendo aos convidados um preview dos 43 ambientes que compõem a mostra deste ano, que estará aberta ao público a partir desta quinta-feira (15).

O encontro, que contou com a presença das empresárias Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá, responsáveis pela curadoria da Casacor Brasília, foi uma oportunidade para que os comunicadores tivessem um contato mais próximo com os projetos e tendências apresentados. Inspirada pelo tema “De presente, o agora”, a mostra deste ano propõe uma reflexão sobre o legado que as gerações atuais deixarão para o futuro, com um olhar atento ao resgate da ancestralidade.

Os 71 profissionais que assinam os ambientes deste ano – entre arquitetos, designers de interiores e paisagistas – exploraram o tema com criatividade e inovação, apresentando conceitos que mesclam tradição e contemporaneidade. Em um tour guiado, eles compartilharam com os convidados os detalhes e inspirações por trás de cada espaço, que estarão em exibição até 16 de outubro.

Além das inovações estéticas, a Casacor Brasília 2024 traz novidades que vão além do design. Pela primeira vez, a mostra inclui galerias de arte e operações gastronômicas assinadas por chefs de renome, como o dinamarquês Simon Lau, o francês Guillaume Petitgas e o brasiliense Thiago Paraiso, proporcionando uma experiência sensorial completa aos visitantes.

A estrutura, que ocupa dois pavimentos da Arena, oferece vista privilegiada para o campo e o Eixo Monumental, prometendo ser um ponto alto para quem aprecia arquitetura e paisagismo.

A história da Casacor em Brasília, que começou em 1994 com Eliane Martins e Sheila Podestá participando como arquitetas convidadas, se consolidou ao longo das décadas, tornando-se uma das mostras mais aguardadas do calendário cultural da cidade. Com a união de Moema Leão em 2001, a franquia se fortaleceu, conquistando cada vez mais visitantes e se tornando uma referência no cenário nacional.

Com a participação de mais de 100 empresas patrocinadoras e apoiadoras, a edição de 2024 promete surpreender e inspirar, mantendo a tradição de ser um evento imperdível na capital federal.

Confira quem esteve presente no evento pelas lentes de César Rebouças:

Lisi Sandri Renata Ciccarini Natanael de Abreu e Glauter Suassuna Glauter Suassuna Luciano Pena, Tainá Martins, Chiara Brandão, Vinícius Alano e Mauro Carvalho Luciano Pena e Vinícius Alano Larissa Dias Pipa, Larissa Dias, Lilia Glayna e Eduardo Sainz Ricardo Secunho e Yasodhara Chaibub Yasodhara Chaibub e Ricardo Secunho Mariana Hummel, Gabriela Gontijo e Jade Ávila Eduardo Sainz e Lilia Glayna Alessandra Moussa Marina Chaves e Victor Grimaldi Ângela e Maria Carolina Feitoza Maria Carolina Feitoza, Moema Leão e Ângela Feitoza Lucas Oliveira, Maria Paula Leite, Matheus Alves e Carolina Almo Elba e Ângela Cambraia Andrea Nomura e Tanara Machado Mauro Carvalho, Mariana Leal, Chiara e William Brandão Mariana Lombardi e Laura Horta Cristiane Maruyama e Mariana Lombardi Miguel Gustavo Luciana Câmara e Adriana Melo Walléria Teixeira e Ney Lima Juliana Oliveira, Gustavo Roccha e Ana Luisa Zinato Maria Araújo Arielle Martins Matheus Mendes e Anastácia Hersen Erick Camillo Elisa Fraga e Guilherme Bussamra Joyce Françe Marcelo Motta Hendy Miranda, Eliene Lucindo, Thiago Malva e Valter Lourenço Isadora Burjack e Julia Fonseca Moreira Bianca Torres e Diego Guerra Aline Sanromã Thaisa Salge e Aline Sanromã Juliana Castro e Débora Bardales Mateus Suzart, Jonanthan Bispo e Otávio de Souza Otávio de Souza, Mateus Suzart e Jonanthan Bispo Thais e Thiago Malva com Pietra Almeida Jota Pacini Luciana Canalli Saimon Lau e Luciana Canalli Eliene Lucindo Gillian Caetano Agustin Roca e Gabriela Schinzel

The post Casacor Brasília 2024: brunch exclusivo reúne comunicadores na Arena BRB Mané Garrincha first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .