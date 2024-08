Beatriz Lima Leal Bolo italiano é a nova moda entre noivas

Engana-se quem pensa que as tendências são apenas de moda e beleza. No mundo das noivas, o que vem fazendo sucesso ultimamente é o bolo de casamento tradicional italiano. Conhecido por ser grande e cheio de frutas, o doce é uma ótima opção para cerimônias na primavera e no verão.

Bolo de casamento Millefoglie (Foto: AYATA Weddings) Bolo de casamento Millefoglie (Foto: Benni Carol) Bolo de casamento Millefoglie (Foto: reprodução/Pinterest) Bolo de casamento Millefoglie (Foto: reprodução/Pinterest) Bolo de casamento Millefoglie (Foto: reprodução/Pinterest) Bolo de casamento Millefoglie (Foto: reprodução/Pinterest) Bolo de casamento Millefoglie (Foto: Lato Photography) Bolo de casamento Millefoglie (Foto: reprodução/Pinterest)

O Millefoglie (“mil folhas” em italiano) é um bolo composto por várias camadas finas de massa folhada intercaladas com recheios, como creme de confeiteiro, chantilly ou creme de ricota. Atualmente, há versões dele feitas com pão de ló, fondant, glacê, merengue e chocolate, no lugar da massa folhada. No topo, geralmente vão frutas frescas como morango, cereja, framboesa e mirtilo.

Bolo de casamento Millefoglie (Foto: Nikolaj Thaning Rentzmann) Bolo de casamento Millefoglie (Foto: Días de Vino y Rosas) Bolo de casamento Millefoglie (Foto: Días de Vino y Rosas)

Uma das tradições mais marcantes associadas ao Millefoglie é sua montagem durante a própria festa de casamento. Ao contrário de muitos bolos que são preparados com antecedência e trazidos já prontos para o evento, o Millefoglie é frequentemente montado ao vivo, na presença dos convidados.

Bolo de casamento Millefoglie (Foto: reprodução/Pinterest) Bolo de casamento Millefoglie (Foto: reprodução/Pinterest) Bolo de casamento Millefoglie (Foto: Benni Carol)

