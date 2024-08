Pedro Reis Abertura do 36º Congresso da Abrasel reúne autoridades de todo o país no Royal Tulip

Na noite da última terça-feira(13), o luxuoso Royal Tulip Brasília foi palco de um dos eventos mais aguardados do ano para o setor de alimentação fora do lar: a abertura do 36º Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) . A cerimônia reuniu autoridades, empresários e personalidades, que desfrutaram de uma noite repleta de discussões relevantes e experiências gastronômicas memoráveis.

O evento começou com discursos, como o do ministro do Turismo, Celso Sabino, que ressaltou a diversidade turística do Brasil e a importância dos micro e pequenos empresários no setor de turismo e alimentação. Seguindo o tom de valorização do setor, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin destacou a relevância econômica e social dos bares e restaurantes no país, enfatizando a importância da reforma tributária para aliviar a carga fiscal sobre o setor.

Entre os presentes, estavam o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o empresário Paulo Octávio , que salientou o papel crucial do congresso para o fortalecimento do turismo em Brasília. “Este encontro da Abrasel aqui em Brasília é vital para todos nós que acreditamos no potencial turístico da cidade. Cada novo restaurante, bar ou hotel que surge é uma demonstração de que o Brasil é um país cheio de oportunidades” , destacou Paulo Octávio.

Após os discursos, os convidados foram convidados a explorar os estandes de renomados restaurantes, que trouxeram criações exclusivas para o evento. Entre os destaques, o Chef Diego Badra, do Bilisco, encantou com sua barriguinha de porco no tucupi, acompanhada de salada de acelga e vegetais frescos.

Já o Chef Marcelo Petrarca, do Bloco C, trouxe um suculento filé mignon Friboi, acompanhado de risoto de Grana Padano e rapadura. Petrarca enfatizou a importância do evento, afirmando: “Cada vez mais precisamos estar unidos e mostrar a força do nosso setor. Este evento é uma oportunidade única para compartilhar e aprender” .

No Brasis Ateliê Gastronômico, o Chef Di Oliveira apresentou um sofisticado bobó de camarão pistola, enquanto o Chef Rodrigo Melo, do Cantucci, apostou em um prato vegetariano com seu agnolotti al carciofi, uma massa artesanal recheada com creme de alcachofras e acompanhada de brócolis fondante de parmesão.

O Chef Luiz Trigo, do Doc Cucina, trouxe à mesa o casarecce grano duro Barilla ao bacalhau confit, que surpreendeu com sua combinação de sabores intensos. Para finalizar, o Chef Elizio Corrêa, do Herbs, apresentou uma costelinha suína com aligot de palmito pupunha e farofa de castanhas do Cerrado, tudo regado a um delicado molho de jabuticaba.

Os pratos foram harmonizados com vinhos premium da Casas Del Maipo, como o Gran Reserva Blend, o 4 Estaciones Premium Chardonnay e o espumante Vulcani Brut Branco. Além disso, os bares da Johnnie Walker complementaram a experiência gastronômica com uma seleção de drinks e whiskys, garantindo que cada detalhe da noite fosse inesquecível.

“Este evento é fundamental para fortalecer as conexões no setor e promover novas oportunidades de negócios” , comentou o presidente da Abrasel no Distrito Federal, Beto Pinheiro.

As palestras abertas ao público acontecem nesta quarta-feira (14) e na quinta-feira (15) de forma presencial e remota. Confira a programação e as formas de inscrição no site oficial.

Confira mais cliques do evento pelas lentes de Vanessa Castro:

