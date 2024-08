Rafael Badra VOGA Conference 2024 debate mercado de Investimentos em Brasília

O VOGA Conference 2024 , evento de investimentos e empreendedorismo totalmente focado para o público de Brasília, marcado para acontecer no próximo 16 de agosto, promete ser um dos eventos mais influentes do ano, reunindo figuras de destaque de diversas áreas para debater e impulsionar inovações e tendências globais.

O evento será um marco no calendário empresarial, oferecendo uma plataforma única para troca de ideias, networking e desenvolvimento de estratégias.

Será uma oportunidade de conexão para empreendedores, investidores e visionários. Em sua essência, o evento busca inspirar, educar e impulsionar a economia local, destacando as vozes mais influentes de Brasília. A capital federal, com sua vibrante cena cultural e rápido crescimento econômico, oferece o ambiente perfeito para o VOGA Conference.

“O VOGA Conference foi criado para atender a uma demanda de Brasília por um evento que combinasse mercado financeiro e empreendedorismo, oferecendo um palco para as vozes mais influentes do país. Sendo uma empresa natural de Brasília, temos imenso orgulho em proporcionar esse espaço de troca de conhecimentos e conexões profissionais na nossa cidade. Estamos muito entusiasmados com a edição deste ano e ansiosos para oferecer aos participantes um ambiente rico em insights valiosos e networking de alto nível “, afirma Daniel Cambraia, CEO e cofundador da VOGA.

No evento inovação e tradição se encontram, criando um solo fértil para ideias revolucionárias. O encontro promove o empreendedorismo, destacando-se como um palco central para as vozes mais influentes da nossa capital e do Brasil.

Destaques da Conferência:

Martha Leonardis

Sócia do BTG Pactual e Head das áreas de responsabilidade social, eventos do BTG Pactual e Exame, Martha Leonardis se destaca por seu compromisso com a responsabilidade social e a gestão de eventos. Formada em Direito pela FAAP e idealizadora do Podcast “A Arte de se Relacionar”, Martha traz sua vasta experiência adquirida em escritórios de advocacia e entidades do Terceiro Setor para a instituição, sendo uma referência em fomentar iniciativas que alinham responsabilidade social com a excelência corporativa.

Lilian Tahan

Diretora do site de notícias Metrópoles desde 2015, Lilian Tahan é formada em Comunicação Social pela Universidade de Brasília (UnB), com especialização em Jornalismo Digital e Gestão de Empresa de Comunicação pela ISE Business School. Com passagens pelo Correio Braziliense e Veja Brasília, Lilian conquistou prêmios prestigiados de jornalismo, como Esso, Embratel e CNT, solidificando-se como uma voz influente na mídia brasileira.

Rodrigo Lima

Diretor Executivo responsável pela implementação do Hospital DF Star e CEO na consolidação do grupo Oncologia D’Or, Rodrigo Lima possui um impressionante currículo que inclui doutorado em Clínica Médica, MBA em Gestão e certificação Lean / Six Sigma Black Belt. Sua liderança no Grupo Acreditar e sua formação em conselhos de administração destacam sua capacidade de inovar na gestão de saúde.

Mauricio Lopes

Atual CEO da Qualicorp, Maurício Lopes tem vasta experiência nas indústrias de saúde e seguros. Com passagens pela Rede D’Or São Luiz S.A. e Sul América, ele se destaca por sua expertise em Negociação, Planejamento de Negócios, Estratégia de Preços e Fusões & Aquisições, contribuindo significativamente para a evolução do setor.

Lídia Abdalla

Presidente Executiva do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica, Lídia Abdalla é bioquímica formada pela UFOP com mestrado em Ciências da Saúde pela UnB e MBA em Gestão Empresarial pela FDC. Sob sua gestão, o Grupo Sabin foi reconhecido como uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, além de ser uma das Empresas Mais Inovadoras pelo Prêmio Valor de Inovação.

Felipe Miranda

Chief Investment Officer (CIO) e um dos fundadores da Empiricus, Felipe Miranda é uma figura proeminente no mercado financeiro, reconhecido por sua habilidade em traduzir informações complexas em insights acessíveis para investidores. Seus artigos detalhados e previsões sobre o mercado financeiro moldam a opinião de muitos investidores, tornando-o uma estrela do evento.

Temas e Discussões: Os participantes da Voga Conference 2024 terão a oportunidade de explorar uma variedade de temas críticos, incluindo:

Transformação digital e inovação tecnológica.

Responsabilidade social corporativa.

Estratégias de investimento e análises de mercado.

Gestão de saúde e eficiência operacional.

Empreendedorismo e inovação no setor de serviços.

Sobre o VOGA Conference: O VOGA Conference é um evento anual que reúne líderes empresariais, inovadores e especialistas de diversas áreas para discutir e debater as tendências e desafios globais. Com foco em transformação, inovação e responsabilidade social, a conferência oferece uma plataforma única para networking e desenvolvimento de estratégias, impulsionando o futuro dos negócios e da sociedade.

