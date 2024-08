Agência Brasília Operações de limpeza na Estrutural recolhem mais de 80 toneladas de lixo

A Cidade Estrutural tem combatido o descarte irregular de lixo na região. Operações de limpeza realizadas nos últimos dias retiraram mais de 80 toneladas de resíduos das ruas, trabalho que incluiu a remoção de móveis, madeira e restos de construção. As ações são executadas de forma rotineira, com o objetivo de manter as vias públicas limpas e reduzir a demanda diária.

O descarte irregular tem sido mais frequente em bairros como Santa Luzia, onde caminhões despejam resíduos em áreas públicas. Para combater essa situação, a Administração Regional da Estrutural, em parceria com Novacap , Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER), realiza operações de limpeza mensalmente.

“Muitas vezes, limpamos a área e o próprio morador volta a fazer o descarte irregular. Mesmo assim, procuramos atender todas as demandas, dando prioridade aos casos emergenciais que podem causar riscos aos demais moradores desses setores”, afirmou o administrador regional da Estrutural, Alceu Prestes de Mattos.

Essas ações visam não apenas manter a área limpa, mas também cumprir o termo de ajuste de conduta com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que garante a proteção do parque nacional e sua fauna.

Além das operações de limpeza, a administração também tem intensificado a manutenção das bocas de lobo nas avenidas, em parceria com o programa Mãos Dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), preparando a cidade para o período chuvoso. Mais de 60% das bocas de lobo já foram limpas.

A participação ativa da população é crucial para o sucesso dessas iniciativas. A colaboração dos moradores pode fazer a diferença na conservação dos espaços públicos e na prevenção de problemas de saúde e ambientais associados ao lixo descartado inadequadamente.

*Com informações da Administração Regional da Estrutural

