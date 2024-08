Redação GPS Na Praia Festival: Luísa Sonza, Pablo Vittar e Zé Neto

A oitava semana do Na Praia Festival chega com tudo, trazendo atrações que prometem embalar o público com uma mistura eclética de ritmos. Realizado em Brasília e inspirado na cultura chinesa, o evento já se consagrou como um dos maiores festivais do país, atraindo milhares de pessoas ao longo de três meses.

A programação começa na sexta-feira (16), com uma edição especial do Pagode Secreto, onde o Grupo Doze por Oito garante a animação da noite. No sábado (17), o pop toma conta do palco praiano com apresentações de Pabllo Vittar , Gloria Groove e a estreia de Luísa Sonza no festival. A noite promete ser uma das mais esperadas, com shows cheios de energia e performances inéditas.

O domingo (18) será dominado pelo sertanejo, com os sucessos de Zé Neto & Cristiano, Hugo & Guilherme e Tarcísio do Acordeon. As duplas e o cantor prometem encerrar a semana em grande estilo, fazendo o público dançar e cantar ao som de grandes hits do gênero.

O Na Praia Festival 2024 conta com mais de 100 atrações, distribuídas ao longo de 12 semanas, até 15 de setembro. Durante esse período, o evento espera receber mais de 300 mil pessoas, que poderão curtir shows de diversos gêneros musicais em um cenário que combina entretenimento, cultura e sustentabilidade.

Confira a programação da oitava semana:

– 16/08: Pagode Secreto com Grupo Doze por Oito

– 17/08: Luísa Sonza, Gloria Groove, Pabllo Vittar

– 18/08: Zé Neto & Cristiano, Hugo & Guilherme, Tarcísio do Acordeon

