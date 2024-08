Caio Barbieri McDia Feliz arrecada fundos para tratamento do câncer infantil no Hospital da Criança

O fim de agosto marca uma data importante para a solidariedade e a saúde no Brasil. No dia 24, acontece, mais uma vez, o McDia Feliz , uma das maiores campanhas nacionais de arrecadação para o combate ao câncer infantojuvenil.

Em Brasília, a renda obtida com a venda de sanduíches Big Mac será integralmente destinada à Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace), que há 38 anos oferece suporte a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e é responsável pela fundação do Hospital da Criança de Brasília José Alencar ( HCB ).

Desde 1999, a campanha McDia Feliz tem sido fundamental para a construção e desenvolvimento do HCB, que se tornou uma referência no tratamento de câncer infantil na região Centro-Oeste.

Parte dos recursos arrecadados foi utilizada para erguer as instalações do hospital, que começaram a ser construídas em 2008. Dos R$ 15 milhões necessários, cerca de R$ 6 milhões foram obtidos através da campanha, além de recursos destinados à compra de equipamentos médico-hospitalares.

Os fundos arrecadados pelo McDia Feliz também têm sido essenciais para o avanço das pesquisas no Laboratório de Pesquisa Translacional (LPT) do HCB. Em 2013, por exemplo, mais de R$ 841 mil foram destinados à compra de equipamentos para o Laboratório de Biologia Molecular, permitindo diagnósticos mais rápidos e precisos em testes neonatais.

Transplantes

A campanha tem possibilitado a realização de procedimentos complexos, como o transplante de medula óssea, que beneficiou pacientes como Andrey Moura, de 17 anos.

“Foi como se estivéssemos em casa, muito bem, confortável, um local de descanso e parece uma casa familiar, mesmo. Para nós, foi ótimo passar por aqui”, comentou a mãe de Andrey, Aldeani Soares, ao descrever a experiência no Espaço da Família, um local de acolhimento dentro do HCB.

O presidente da Abrace, Alexandre Alarcão, destaca a importância do McDia Feliz para a continuidade dos projetos da associação.

“Em anos anteriores conseguimos realizar vários projetos e garantir a assistência para as famílias apoiadas. Com o apoio da comunidade do Distrito Federal, construímos o primeiro bloco do HCB, o Espaço da Família, Bloco Pedagógico, alojamentos para os transplantados e equipamentos hospitalares. Conseguimos diagnósticos mais rápidos e precisos, o que é essencial na luta contra o câncer infantil”, afirmou.

Os avanços tecnológicos no HCB, viabilizados pelos recursos da campanha, permitiram a aquisição de equipamentos como o microscópio trinocular com sistema de cariotipagem e a implementação do Biobanco, que reúne amostras de tecidos orgânicos para pesquisas sobre doenças raras e complexas, especialmente na oncologia e genética.

Para o biólogo e pesquisador Ricardo Camargo, responsável técnico pelo LPT, a parceria com o Instituto Ronald McDonald e a Abrace foi essencial para alavancar a qualidade dos tratamentos oferecidos no HCB.

“Esse fomento colocou os primeiros tijolinhos e construímos um prédio muito robusto, temos várias metodologias possíveis, estimulando não somente o diagnóstico assistencial, mas, também, a pesquisa, a evolução do conhecimento, novos tratamentos, e tudo isso alicerçado a partir dos recursos destinados inicialmente para o Hospital. Isso vem se propagando até hoje, com a solidariedade e a ciência de mãos dadas”, concluiu.

Este ano, além dos projetos de saúde, parte dos recursos arrecadados será destinada à reconstrução de casas para famílias que ficaram desabrigadas devido às enchentes no sul do País.

O dia oficial do evento será 24 agosto, mas as vendas dos tíquetes antecipados já podem ser realizadas por meio de consignação ou direto pelo WhatsApp (61) 3212-6000 ou (61) 99321-7229.

