MASP apresenta primeira mostra de Kang Seung Lee no Brasil

Simultaneamente em cartaz na Bienal de Veneza, a obra audiovisual Lazarus, criada por Kang Seung Lee, homenageia e reimagina histórias e experiências da comunidade queer. O trabalho em cartaz no MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, a partir de 23 de agosto, é o primeiro do artista sul-coreano a chegar ao Brasil.

Inspirado na obra de José Leonilson – instalação feita com duas camisas costuradas juntas, considerada o último trabalho do artista brasileiro – e no balé original Unknown Territory (1986), do coreógrafo singapurense Goh Choo San (1948-87), o vídeo apresenta um dueto de movimentos mínimos e intencionais.

“Eu sempre entendi que o meu trabalho artístico é influenciado por pessoas que vieram antes de nós, especialmente em relação às histórias queer de diferentes nações. Frequentemente pesquiso e reposiciono essas narrativas e arquivos, conectando geografias e experiências distintas, e acredito que há uma possibilidade de criar novos conhecimentos neste processo”, reflete o artista.

Com curadoria de Amanda Carneiro, curadora, MASP, a mostra apresenta ainda mais uma obra de Kang Seung Lee. O trabalho é composto por diferentes materiais – grafite, pérolas, pergaminho, agulha para piercing e linha antiga de ouro 24K – junto a um desenho da vestimenta escultural criada por Leonilson.

Serviço

Sala de Vídeo: Kang Seung Lee

Visitação: de 23 a 27 de outubro

MASP – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista

Telefone: (11) 3149-5959

Horários: terças grátis e primeira quinta-feira do mês grátis; terças, das 10h às 20h (entrada até as 19h); quarta a domingo, das 10h às 18h (entrada até as 17h); fechado às segundas.

Agendamento on-line obrigatório pelo link masp.org.br/ingressos

Ingressos: R$ 70 (entrada); R$ 35 (meia-entrada)

