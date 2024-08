Beatriz Lima Leal Marca brasiliense é a queridinha do verão europeu

Entre o azul turquesa do mar Mediterrâneo e as altas temperaturas da Europa, brasileiras vestem os seus melhores looks para aproveitarem os dias ensolarados e as noites animadas do verão europeu. Nas malas que circulam por hotspots como Mykonos, Paros, Saint-Tropez e Mallorca, a marca brasiliense FLAY Brand , fundada por Flay Leite Lira e André Monjardim em 2022, é a escolha preferida.

Bella Falconi elegeu dois looks FLAY para curtir o eurosummer na Grécia, nas ilhas de Mykonos e Paros: o vestido Quadrado , sucesso de vendas da marca, e o top Gaia com a saia Nápoles off-white , que integra a coleção de verão da label , lançada nesta terça-feira (13).

A riviera francesa foi o destino escolhido pelas influenciadoras Nathália Moura e Renata Lanna usarem peças FLAY. Nathália optou pelos modelos de crochê da marca, que são feitos artesanalmente. Ela vestiu o conjunto Portofino , um dos clássicos da FLAY, e o vestido Afrodite , também da coleção de verão 2025.

Renata Lanna apostou no vestido Zakynthos preto para aproveitar o dia em Saint-Tropez. Com bordados em búzios e cristais, o modelo é um must-have para quem busca vestidos leves e sofisticados para a temporada de sol.

Tami Wensiboski e Pietra Pellizzaro colocaram peças FLAY em suas malas de viagem para Mallorca, nas ilhas baleares espanholas. Tami usou o conjunto Taíba de macramê, enquanto Pietra escolheu o vestido de crochê Leblon .

Em Ibiza, Maria Valentina e Maria Victória Salomão elegeram tops FLAY para aproveitarem um beach club . Vavá usou o top Nannai ouro , enquanto Vi optou pela blusa metálica Aria .

Todas as peças podem ser encontradas no e-commerce da FLAY Brand. Em Brasília, a marca conta com um showroom na Asa Norte, realizando atendimentos previamente agendados.

