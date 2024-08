Rafael Badra Manhattan Shopping promove lançamento para empresários e investidores

Mais recente empreendimento dos Shoppings PO em Águas Claras, o Manhattan Shopping promove, neste sábado (17), entre 10h e 15h, um brunch exclusivo para a apresentação e evolução da obra a empresários e investidores. O evento acontecerá na Avenida das Araucárias e contará com uma performance do Jazz Quarteto, composto por músicos da Orquestra Sinfônica, proporcionando uma experiência musical refinada e imersiva no universo da Nossa e jazz.

Com previsão de inauguração para novembro de 2025, o Manhattan Shopping foi planejado para ser um sofisticado centro de compras, com 8 mil m² de área bruta locável (ABL) e foi projetado para atender a um público exigente e arrojado, oferecendo um mix de lojas com marcas renomadas e exclusivas. Além disso, o complexo terá 394 unidades residenciais e de escritórios.

Situado em uma das áreas mais promissoras de Brasília, o Manhattan Shopping será um ponto de conexão para morar, trabalhar e se divertir. “Com uma área de influência que engloba Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires e Park Way e população de 301 mil habitantes das classes A e B, o empreendimento tem a promessa de se tornar um marco no cenário comercial e residencial da cidade”, destaca João Marcos Mesquita, superintendente do Manhattan Shopping.

Projetado com este DNA de inovação, o centro de compras já nasce premiado. Afinal, o Manhattan Shopping foi o vencedor na categoria “Fachada, Paisagismo e Iluminação” no MUSE Design Awards 2024, premiação global que celebra e homenageia o melhor no design,

Em uma cidade com atmosfera e visuais urbanos como Águas Claras, o projeto para a área externa do Manhattan Shopping destaca-se pelo verde e valoriza o edifício ao propor uma forma mais integrada. O uso combinado de paisagismo e iluminação possibilita uma transformação qualitativa, que pode ser percebida igualmente durante o dia ou à noite, ilustrando o potencial do empreendimento, que se conecta ao novo momento do mercado.

The post Manhattan Shopping promove lançamento para empresários e investidores first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .