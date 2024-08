Redação GPS IML identifica corpos de 45 vítimas do acidente aéreo de Vinhedo (SP)

O Instituto Médico Legal ( IML ) Central de São Paulo anunciou, nesta terça-feira (13), a identificação de 45 das 62 vítimas do trágico acidente aéreo com o avião da VoePass ocorrido em Vinhedo, no interior de São Paulo. Até o momento, 27 corpos foram liberados para os familiares, enquanto outros cinco aguardam finalização da documentação para serem entregues às famílias.

O governo estadual de São Paulo optou por não divulgar os nomes das vítimas recentemente identificadas e liberadas. Entretanto, entre os primeiros a serem sepultados, está José Carlos Copetti, de 45 anos, que foi velado em São José dos Campos no último domingo (11/8). Natural de Jacareí, ele residia em São José.

Também já foi sepultado Pedro Gabriel Gusson do Nascimento, de Bom Jesus dos Perdões (SP). Além disso, os corpos do piloto Danilo Romano e do copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva foram entregues às suas famílias para o adeus final.

A cidade de Cascavel, no Paraná, de onde eram pelo menos 22 das vítimas, também se mobiliza para receber os corpos. O prefeito Leonaldo Paranhos (PL) informou que a Força Aérea Brasileira (FAB) poderá transportar os corpos dos moradores locais, e um velório coletivo está sendo preparado no Centro de Eventos da cidade.

“As estruturas estarão prontas a partir de segunda-feira para aqueles que optarem por participar”, explicou o prefeito.

O processo de identificação das vítimas está sendo realizado ininterruptamente no IML Central, com mais de 40 profissionais envolvidos na força-tarefa. Até o momento, mais de 40 famílias já foram acolhidas no local, e algumas estão sendo hospedadas em um hotel no centro de São Paulo, cujas acomodações foram reservadas pelo governo estadual.

A expectativa é que o trabalho de identificação e liberação dos corpos continue nos próximos dias, mas ainda não há prazo definido para que todas as vítimas sejam entregues às suas famílias.

The post IML identifica corpos de 45 vítimas do acidente aéreo de Vinhedo (SP) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .