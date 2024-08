Redação GPS GPS Indica: Gurumê é destino imperdível da gastronomia japonesa em Brasília

Em apenas cinco meses desde a inauguração no Parkshopping, o restaurante Gurumê já se destaca como uma das principais referências em gastronomia japonesa gourmet na capital. Aliás, é da palavra gourmet que surgiu o nome do estabelecimento que tem origem no Rio de Janeiro.

Com uma proposta que une ingredientes de alta qualidade e uma experiência gastronômica individualizada a cada cliente, o local tem conquistado cada vez mais os admiradores da culinária oriental.

O gerente do Gurumê Brasília , Gabriel Penna, descreve a experiência de refeições no restaurante como algo pensado para cada cliente. “Quem chega no Gurumê vai encontrar atendentes felizes e uma gastronomia de alto padrão. Investimos ao máximo em insumos especiais para oferecer um diferencial aos nossos clientes,” comenta.

Entre os destaques do cardápio, ele recomenda a pipoca de camarão, clássico da casa, o atum burrata — um dos mais pedidos — e um conjunto de sashimis especialmente criados pelo chef.

Para finalizar a refeição, a sugestão é a torta de maçã artesanal, uma receita trazida do Rio de Janeiro. “Estão todos convidados para aproveitar o melhor da nossa gastronomia,” convida Gabriel.

O jornalista Caio Barbieri, que comanda o quadro GPS Indica , do GPS|Brasília , também elogiou a experiência no Gurumê. “Se você vier aqui e pedir o itamae [conjunto de sahimis criado pelo chef], não vai ser igual a este, que foi feito exclusivamente para mim. E é uma experiência inesquecível,” disse

Veja o vídeo:

