Agência Brasília GDF emite nota de pesar após incêndio matar cinco pessoas em Planaltina

Cinco pessoas da mesma família morreram em um incêndio na casa onde moravam, em Planaltina . O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (12). As vítimas eram uma mulher de 43 anos e quatro crianças com idades entre 5 e 14 anos.

O Governo do Distrito Federal ( GDF ) emitiu nota de pesar na qual lamenta a tragédia, presta condolências aos familiares e colocou as secretarias à disposição. As causas do incêndio estão sendo apuradas pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Leia a nota na íntegra:

“O Governo do Distrito Federal manifesta imenso pesar pela tragédia ocorrida em Planaltina, em que um incêndio causou a morte de cinco membros de uma mesma família.

O GDF colocou à disposição dos familiares toda a estrutura e apoio de suas secretarias. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e está investigando as causas do acidente.

Neste momento de dor, é prioridade para o governo acolher os familiares.”

