Adriana Nasser Festa da Safra: Vinícola Brasília terá evento com atrações gastronômicas e culturais

O Brasil vem se destacando, cada vez mais, entre os maiores produtores e consumidores de vinho . De acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), o País é o 15º maior produtor de vinhos e o 14º em produção de uvas. Nesse contexto, poucos momentos são tão aguardados quanto a época da safra, desde a colheita até a produção das bebidas . Para comemorar esse momento especial, a Vinícola Brasília convida os apaixonados por vinho para uma celebração única no dia 17 de agosto, em uma programação completa de vinho, gastronomia, atrações culturais e surpresas.

A Festa da Safra 2024 oferece uma oportunidade exclusiva para os amantes da enologia vivenciarem de perto cada etapa do processo de produção da Vinícola, localizada no coração do Centro-Oeste brasileiro e formada por 10 vinhedos da cidade – Casa Vitor, Ercoara, Horus, Marchese, Miro, Monte Alvor, Oma Sena, Alto Cerrado, Villa Triacca e Vista da Mata.. Desde a recepção das uvas na vinícola até a meticulosa transformação na área de produção, os participantes terão acesso aos bastidores da vinícola, inaugurada em abril deste ano.

“Durante o evento, os convidados também poderão degustar de forma inédita um vinho da safra 2024, recém-produzido, que reflete o cuidado e a expertise da Vinícola. Além disso, será lançada a nova safra do vinho premiado Monumental, celebrando ainda mais a tradição e inovação do enoturismo em Brasília”, conta o Diretor Comercial Artur Farias.

Mais detalhes

A programação completa inclui atrações musicais, a serem anunciadas em breve, uma seleção gastronômica sofisticada e uma churrascada preparada pelo chef Celso Jabour. O evento contará com serviço open wine e open food.

Os ingressos para a Festa da Safra 2024 estarão disponíveis em três lotes: Prevenda/1º Lote por R$ 690, 2º Lote por R$ 790 e 3º Lote por R$ 890, através do site www.wine-locals.com , nas redes sociais da Vinícola (@vinicolabrasilia) e no (51) 9442-1975 (whatsapp). O evento é classificado para maiores de 18 anos.

Serviço

Festa da Safra 2024

Onde: Vinícola Brasília – BR -251, km 07, PAD-DF

Quando: sábado, 17 de agosto

Horário: 15h às 20h

Ingressos: www.wine-locals.com , redes sociais da Vinícola (@vinicolabrasilia) e no (51) 9442-1975 (whatsapp)

Classificação indicativa: 18 anos

The post Festa da Safra: Vinícola Brasília terá evento com atrações gastronômicas e culturais first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .