Ex-deputado federal, Israel Batista assume cargo no Conselho Nacional de Educação

Ex-deputado federal, Israel Batista (PSB) tomou posse, nesta terça-feira (13), como conselheiro do Conselho Nacional de Educação (CNE) . A nova jornada marca mais um capítulo na trajetória do político e docente, que dedica a carreira ao ensino e à formação de jovens no Brasil.

Professor de História e Geopolítica e ex-deputado distrital, Batista tem uma carreira pautada por iniciativas que impactaram diretamente a vida de milhares de estudantes.

Durante a cerimônia de posse, Batista relembrou sua experiência como educador em instituições como o antigo Alub e destacou os projetos sociais que desenvolveu ao longo de sua carreira.

“O Bora Vencer, um cursinho gratuito voltado para concursos e vestibulares, permitiu que milhares de jovens alcançassem o ensino superior e ingressassem no serviço público”, afirmou.

Ele também mencionou o programa Brasília Sem Fronteiras, que proporcionou intercâmbios internacionais a estudantes de famílias humildes, abrindo novas oportunidades em universidades renomadas no exterior.

Batista, que exerceu dois mandatos como deputado distrital antes de se eleger deputado federal, foi reconhecido por sua atuação em defesa da educação. No Congresso Nacional, ele liderou a Frente Parlamentar da Educação, onde enfrentou desafios e contribuiu para avanços como a aprovação do Novo Fundeb e a criação do programa Pé de Meia.

Além disso, foi relator da Política Nacional de Educação Digital e presidiu a comissão responsável pela Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica.

Segundo ele, a indicação ao CNE foi apoiada por várias instituições de destaque, incluindo Todos Pela Educação, Conif, Senai, Consed, Abreduc e ANPG, além do respaldo da Bancada da Educação no Congresso Nacional, liderada pelo deputado Rafael Brito.

“Agradeço ao ministro Camilo Santana e ao presidente Lula pela confiança depositada em mim”, disse.

Entre os mais de 230 indicados para as 13 vagas disponíveis no conselho, Israel Batista agora assume um papel de destaque em um órgão que remonta à Proclamação da República.

“Participar do Conselho Nacional de Educação é uma honra que abraço com responsabilidade e dedicação”, concluiu.

