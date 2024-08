Redação GPS Dólar completa seis dias de queda e fecha a R$ 5,449 nesta terça (13)

O dólar comercial continuou, nesta terça-feira (13), a trajetória de desvalorização, marcando o sexto dia consecutivo de queda. A moeda norte-americana encerrou o dia cotada a R$ 5,449, uma redução de 0,84% em relação ao dia anterior. Este é o menor valor registrado desde 16 de julho, quando o dólar fechou a R$ 5,428.

O movimento de baixa do dólar coincide com uma expectativa de estabilidade na abertura dos mercados, enquanto investidores aguardavam o resultado do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos Estados Unidos, que mede a inflação no país.

Na segunda-feira (12/8), o dólar já havia apresentado uma queda de 0,34%, fechando a R$ 5,49.

No mercado acionário, o principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa , apresentou uma variação positiva, subindo 0,97% e alcançando 132.387,109 pontos.

Em relação às cotações de câmbio, o dólar turismo foi negociado com uma variação entre R$ 5,486 na compra e R$ 5,666 na venda.

The post Dólar completa seis dias de queda e fecha a R$ 5,449 nesta terça (13) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .