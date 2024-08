Caio Barbieri DF: projeto usa coleiras refletivas em cães abandonados para evitar atropelamentos

Os cães abandonados nas ruas e sem identificação passam a receber, a partir desta quarta-feira (14), uma coleira refletiva com o objetivo de alertar os motoristas durante a noite e, com isso, evitar atropelamentos dos bichinhos.

A ideia partiu do deputado distrital Daniel Donizet (MDB), que batizou o projeto como Coleira da Vida – Salvando Seres Inocentes para enfrentar o problema dos acidentes de cães comunitários e fomentar a adoção desses animais. O lançamento do projeto será realizado às 17h30 na Ponte Alta Norte, no Gama, onde os primeiros animais receberão os adereços de segurança.

As coleiras, que são projetadas para refletir a luz dos faróis dos veículos, têm a frase “Me adota!” estampada, servindo tanto para melhorar a visibilidade dos animais quanto para incentivar a adoção e fazer com que os cães possam ganhar um lar definitivo e sair das ruas.

“Muitos cães comunitários enfrentam riscos diários, especialmente em locais com intenso tráfego de veículos. Atropelamentos são comuns e frequentemente resultam em ferimentos graves ou até mortes. A distribuição dessas coleiras ajudará a proteger esses animais e a sensibilizar a comunidade sobre a importância de suas vidas”, explicou o deputado Daniel Donizet , conhecido pelo trabalho em defesa da causa animal no DF.

Além de promover a segurança, o projeto também visa conscientizar a população sobre a situação dos cães comunitários, que muitas vezes são abandonados e acabam vivendo nas ruas.

“A mensagem ‘Me adota!’ é um apelo para que esses animais encontrem uma nova família. Adotar um cão abandonado é oferecer uma nova chance a um ser que já sofreu muito. A gratidão desses animais é eterna”, enfatizou Donizet.

