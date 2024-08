Redação GPS Deputado Rogério Morro da Cruz (PRD) é internado após sofrer embolia pulmonar

O gabinete do deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PRD) informou através de nota que o parlamentar sofreu uma embolia pulmonar na tarde da última segunda-feira (12). De acordo com o comunicado, o deputado encontra-se internado no Hospital Brasília, e seu quadro médico é estável.

A embolia pulmonar é a obstrução de uma artéria do pulmão pelo acúmulo de material sólido trazido através da corrente sanguínea, geralmente um coágulo de sangue. Rogerio tem 43 anos, é casado e tem seis filhos.

A nota termina agradecendo a todos pelas mensagens de solidariedade. O GPS|Brasília deseja plena recuperação ao deputado.

