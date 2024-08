Agência Brasília Defesa Civil emite novo alerta para onda de frio e baixa umidade no Distrito Federal

A Defesa Civil emitiu novo alerta para a população redobrar os cuidados em razão da onda de seca e frio que atinge o Distrito Federal. Nesta terça-feira (13), os termômetros chegaram a marcar 8,1º C, na estação meteorológica da Ponte Alta, no Gama.

A recomendação é manter-se agasalhado, em especial idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas, que são mais suscetíveis a hipotermia. Também é importante reforçar a higiene — principalmente a lavagem das mãos — para evitar a proliferação de vírus, uma vez que, no frio, as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas e em ambientes fechados.

O DF também está com um alerta de “grande perigo” para a baixa umidade, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta terça, a umidade relativa do ar chegou a 11% — índice aferido, mais uma vez, na estação da Ponte Alta. Ainda segundo o Inmet, Brasília está há 111 dias sem chuvas. O último registro de precipitação na estação da área central data de 24 de abril.

A previsão para os próximos dias é de leve alta na umidade. As temperaturas, porém, devem seguir baixas. Até o fim da semana, a mínima vai oscilar entre 11º C e 13º C. A máxima pode chegar a 30º C Nesse caso, as orientações da Defesa Civil são manter o corpo hidratado, com uma garrafa para reposição de líquidos sempre à mão; usar hidratantes labiais e corporais, além de soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar ressecamento; fazer refeições mais leves; evitar ficar ao ar livre nos períodos de maior incidência solar, especialmente praticando atividades físicas; usar chapéu e óculos quando estiver exposto ao sol; e utilizar umidificadores, baldes ou panos molhados para aumentar a umidade em ambientes fechados.

Também é importante ficar atento ao risco maior de incêndios florestais. Por isso, não se deve jogar pontas de cigarro nem fumar em locais com vegetação; não eliminar lixo ou entulho com fogo; e em acampamentos, evitar fazer fogueiras, mas, caso seja necessário, deixar uma pessoa vigiando e apagá-la totalmente antes de se afastar.

A previsão para os próximos dias é de leve alta na umidade — que deve chegar à casa dos 20%, no mínimo. As temperaturas, porém, devem seguir baixas. Até o fim da semana, a mínima vai oscilar entre 11º C e 13º C. A máxima pode chegar a 30º C.

Ação contra o Frio

Para proteger pessoas em situação de rua durante os períodos de baixas temperaturas, o Governo do Distrito Federal (GDF) tem aberto espaços públicos para que essa população possa passar a noite, na chamada Ação contra o Frio.

Do início da iniciativa neste ano, em 17 de junho, até o último domingo (11), foram realizados 7.306 atendimentos. Atualmente, dois espaços estão em funcionamento — no Cief da Asa Sul (907) e na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia (QNM 27). Os locais podem ser abertos ou fechados conforme a demanda. O do Gama, no Centro de Convivência da Região, funcionou de 20 de junho a 2 de julho.

Os espaços funcionam de domingo a domingo, das 19h às 7h, com fechamento dos portões às 22h. O abrigo da Asa Sul tem capacidade para receber até 115 pessoas por noite, enquanto o de Ceilândia comporta até 40 pessoas.

Nos locais, a população tem à disposição colchão, cobertor e chuveiro quente, além de receber jantar e café da manhã balanceados e feitos sob supervisão de nutricionistas, kit higiene e agasalhos. Em parte, esse material vem da Campanha do Agasalho Solidário, iniciativa da Chefia-Executiva de Políticas Sociais idealizada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha que, neste ano, arrecadou mais de 20 mil itens de inverno .

