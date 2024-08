ESTADÃO CONTEÚDO Corpos de 17 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo já foram liberados

Boletim do governo do Estado de São Paulom divulgado na manhã desta terça-feira (13), informa que 35 corpos foram identificados e 17 liberados aos familiares, que são os primeiros a serem comunicados sobre o andamento do trabalho de reconhecimento. Os outros 18 estão em processo de liberação e aguardam documentação complementar. A unidade Central do Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo permanece trabalhando exclusivamente na identificação das vítimas do acidente.

Mais de 50 familiares foram acolhidos no Instituto Oscar Freire, espaço localizado próximo ao IML, onde especialistas colheram informações que pudessem ajudar na identificação das vítimas , como histórico de fraturas, tatuagens ou próteses, além da coleta de amostras de DNA. O IML Central foi direcionado para o atendimento exclusivo ao caso, recebendo todos os 62 corpos das vítimas do desastre com o avião da VoePass. Mais de 40 médicos, equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia trabalham na identificação dos corpos das vítimas do acidente aéreo, com apoio de equipes do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Boletim – Acidente aéreo em Vinhedo – 12/08 – 11h A unidade Central do Instituto Médico Legal (IML) segue trabalhando exclusivamente na identificação dos corpos das vítimas do acidente aéreo Voepass Linhas Aéreas, ocorrido na tarde da última sexta-feira (9), em Vinhedo, no… — Governo de S. Paulo (@governosp) August 12, 2024

“Cabe destacar que toda a retirada de corpos foi realizada por peritos do IC e IML, com apoio do Corpo de Bombeiros, seguindo protocolos internacionais com a finalidade de preservar ao máximo as vítimas, visando uma identificação mais ágil. Mesmo assim, cada caso possui sua complexidade e cada vítima necessita de exames específicos para viabilizar a total identificação, não sendo possível estimar prazos para que isso ocorra” , esclarece o documento do governo estadual.

A Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia de Vinhedo, instaurou inquérito policial para investigar o acidente aéreo , em paralelo às investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Velórios serão definidos por familiares

A Força Aérea Brasileira (FAB) irá realizar o transporte, nesta terça-feira, das urnas funerárias das vítimas do acidente aéreo. O destino é o Aeroporto de Cascavel, no Paraná, local de onde partiu a aeronave envolvida na tragédia. “O translado será feito com a aeronave KC-390 Millennium, operada pelo Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT) – Esquadrão Gordo, com decolagem prevista para as 15 horas desta terça-feira a partir da Base Aérea de São Paulo (BASP)” , informou a FAB.

A expectativa é que seja realizado um velório coletivo no centro de eventos da cidade paranaense. O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL), disse, no fim de semana, que o Centro de Eventos da cidade seria liberado para o velório das vítimas do acidente do voo da Voepass.

Por meio das redes sociais na segunda-feira, 12, o prefeito confirmou que o Centro de Eventos do município está preparado para a realização do velório coletivo, mas a decisão final será das famílias. “Familiares decidirão como e onde será feito o velório de seus entes queridos. Neste momento de dor, a decisão da família é soberana. O espaço do Centro de Eventos está à disposição como forma de resguarda para aqueles que optarem por um local mais amplo” , disse o prefeito por meio das redes sociais.

A Secretaria de Assistência Social (Seaso) de Cascavel afirma que, das vítimas da região, 18 famílias informaram que não farão velório no Centro de Eventos. Outras 11 indicaram que pretendem realizar velório privado, enquanto dois serão velados em Guaíra e outros dois em Toledo. As demais cerimônias fúnebres ocorrerão nas cidades de Três Barras do Paraná, Fernandópolis e São Paulo. Familiares de seis vítimas ainda não decidiram o local do velório, e ainda restam três famílias a serem contatadas pela Seaso.

The post Corpos de 17 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo já foram liberados first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .