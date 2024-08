Emanuelly Fernandes Conheça a história da Torre de TV, legado de Lúcio Costa

A Torre de TV de Brasília, com seus imponentes 230 metros de altura, é um dos monumentos mais famosos da capital. Projetada pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa, a torre foi inaugurada em nove de março de 1967, tornando-se uma presença dominante no horizonte da cidade e uma das atrações turísticas mais visitadas. Inspirada na Torre Eiffel de Paris, a estrutura reflete o desejo de Brasília em ser uma cidade moderna e inovadora.

Construída para abrigar antenas de rádio e TV, a Torre é a segunda estrutura mais alta do Brasil. Atualmente, sua altura a torna visível de longe, mas o curioso é que a base foi finalizada anos antes do restante da estrutura, que teve que esperar quatro anos até a chegada das 360 toneladas de aço necessárias para sua conclusão.

O mirante, localizado a 75 metros do chão, oferece uma vista panorâmica. Do local é possível admirar as Asas Sul e Norte, os monumentos ao longo do Eixo Monumental e o Lago Paranoá, que emolduram a paisagem urbana de Brasília. Esta visita é considerada imperdível para quem deseja compreender a disposição urbanística de Brasília.

Ao longo de seus 57 anos, a Torre de TV se manteve como um cartão-postal da cidade, e também evoluiu para se adaptar às necessidades e desejos dos visitantes. Em outubro de 2019, a gestão do local foi repassada ao Banco de Brasília (BRB) por meio de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), com prazo de 20 anos. Desde então, o BRB investiu cerca de R$ 20 milhões no complexo, revitalizando áreas como o Jardim Burle Marx.

Além do mirante, o mezanino da torre, localizado no primeiro piso, é frequentemente utilizado para eventos e oferece uma vista 360º do Eixo Monumental. Dentro dele, um painel de azulejos de Athos Bulcão adiciona um toque de arte e cultura ao ambiente.

No jardim da Torre, a Fonte Luminosa e o revitalizado Jardim Burle Marx complementam a beleza do local, que também abriga a tradicional Feira da Torre, antes conhecida como Feira Hippie. A feira, que surgiu na década de 1970, tornou-se um ponto permanente e fundamental para a economia criativa local, ao todo reúne cerca de 600 boxes de artesanato.

Serviço

Mirante: Visitação de terça a domingo, das 9h às 18h45 – entrada gratuita

Feira de Artesanato: De terça a sexta-feira das 9h às 17h; sábado, domingo e feriados das 9h às 18h – entrada gratuita

Fonte Luminosa: De terça a sexta, das 9h às 14h30 e das 17h às 22h30; sábados e feriados, das 9h às 22h; domingos, das 9h às 20h – entrada gratuita

The post Conheça a história da Torre de TV, legado de Lúcio Costa first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .