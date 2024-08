Redação GPS Congresso analisa projeto que abre crédito de R$ 29 milhões para programa social

O Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 23/24, apresentado recentemente, propõe a abertura de um crédito no Orçamento de 2024 no valor de R$ 29 milhões. O texto aguarda análise da Comissão Mista de Orçamento e, posteriormente, será submetido ao Plenário do Congresso para sua votação final.

Destinado principalmente ao programa Acredita no Primeiro Passo , do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o projeto visa apoiar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais ( CadÚnico ).

O programa Acredita no Primeiro Passo tem como objetivo proporcionar orientação e recursos para jovens e adultos que estão iniciando suas trajetórias profissionais. As estratégias incluem intermediação de mão de obra, mapeamento de oportunidades de emprego, qualificação profissional e estímulo ao empreendedorismo.

Além dos recursos destinados ao programa social, uma parte do orçamento será alocada para o pagamento da contribuição do Brasil ao Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e Caribe.

Apesar do acordo inicial firmado em 1999, o Brasil nunca realizou pagamentos ao fundo, e esta será a primeira vez que a contribuição será efetivamente efetuada.

Os recursos para o atendimento dessas iniciativas serão majoritariamente provenientes da reserva de contingência do Ministério da Educação.

