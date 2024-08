Redação GPS Confira as próximas sequências da Disney a serem lançadas

Nessa segunda-feira (12) noticiamos algumas novidades anunciadas pela Disney para os parques e para a linha de navios da companhia, mas os lançamentos não para por aí. Sequências de filmes muito queridos pelo público também chegarão em breve.

Entre as principais continuações estão Moana 2 , Frozen 3 , Toy Story 5 e Os Incríveis 3 , esta ainda sem previsão de estreia.

Saiba mais sobre as novidades:

Mufasa: O Rei Leão

O novo O Rei Leão , que conta a história de origem do pai do protagonista, deve focar na relação entre o jovem Mufasa após ser adotado pela família do príncipe Taka (o futuro vilão Scar). O lançamento está previsto para 19 de dezembro.

Avatar: Fire and Ash

O terceiro filme da franquia bilionária criada por James Cameron tem estreia prevista para 19 de dezembro de 2025, nos EUA.

Os Incríveis 3

A aventura vai ser dirigida mais uma vez por Brad Bird e ainda não há previsão de estreia.

Moana 2

A continuação do filme mais assistido no Disney+ em 2023 ganhou um novo trailer. A data de estreia é 28 de novembro no Brasil.

Toy Story 5

De acordo com o diretor Andrew Stanton, Toy Story 5 vai mostrar Woody, Buzz e companhia na briga para impedir que sua nova criança se renda de vez à tecnologia. A animação tem estreia prevista para a metade de 2026.

Frozen 3

A diretora de Frozen 3 , Jennifer Lee, anunciou que a aguardada sequência deve ser lançada só em 2027. Frozen 4 também já está em desenvolvimento.

Sexta-Feira Mais Louca

Com estreia prevista para 2025, Sexta-Feira Mais Louca foi anunciado pela dupla de protagonistas, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan.

The post Confira as próximas sequências da Disney a serem lançadas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .