Com 71 profissionais, CASACOR retorna à Arena BRB Mané Garrincha

No símbolo arquitetônico de Brasília, a CASACOR Brasília faz seu retorno. Entre 15 de agosto a 16 de outubro, a 32ª edição da mostra, com inspiração no tema De Presente, o Agora , reúne 71 profissionais , entre veteranos e estreantes, em 43 ambientes .

A edição propõe um resgate da ancestralidade para o presente e o futuro e faz um convite à reflexão sobre o legado que o planeta quer deixar para as gerações futuras.

“O tema deste ano da CASACOR Brasília é um convite para que todos possam refletir sobre as decisões do dia a dia, já que para vislumbrar o futuro, precisamos de uma sociedade consciente no presente. Acreditamos ser nosso papel, enquanto mostra, propor um setor que tenha um olhar de valorização das raízes e mais sustentável, associado às transformações que acontecem no mundo”, afirmam as organizadoras da CASACOR Brasília, Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá.

Entre as novidades desta CasaCor estão galerias de arte e operações gastronômicas assinadas por três chefs renomados: o dinamarquês Simon Lau, o francês Guillaume Petitgas e o brasiliense Thiago Paraiso.

Ocupando dois pavimentos da Arena BRB Mané Garrincha, a mostra ressurge em uma configuração inédita, com vista para o campo, palco de jogos de futebol e shows internacionais, e para o Eixo Monumental.

Entre os arquitetos, urbanistas, designers e paisagistas do elenco desta edição, vinte estarão pela primeira vez apresentando projetos inovadores. Nomes renomados da área também retornam.

Confira o elenco:

O time conta, mais uma vez, com os renomados profissionais Walléria Teixeira e Ney Lima, com 26 anos de mostra, que assinam a Adega. Entre nomes consagrados, Miguel Gustavo, com 22 participações, que empresta o seu talento com Loft Ancestral; Larissa Dias, 15, com Tempo Sagrado, e Márcio Corrêa, que retorna à mostra para assinar o seu décimo projeto na CASACOR Brasília: Meu Ryokan.

Priscila Gabriel, do Studio Pipa, com Escritório TRK na Esfera, retorna à mostra em 2024 para a sua sétima participação. Edição que marca, também, o retorno de Ângela Cambraia ao lado da filha Elba Cambraia com Respiro, a loja de aroma desta edição, que conta novamente com Renata Ciccarini, assinando o espaço Com Viver; Renata Vieira, Laísa Figueiredo e Juliana Velloso (Studio Arch+) para a Casa Conectada Claro; Guilherme Bussamra e Elisa Fraga (Guel Arquitetos) com Universo Anacrônico e, pela segunda vez, com Erick Camilo (Loft Breton), Marcela Schiavoni e Felipe Zorzetto do Studio Varanda com a Suíte do Casal e Ricardo Secunho e Yasodhara Chaibub, da Rysc Arquitetura, com a Varanda Oásis.

Pela quarta vez consecutiva estão Maria Araujo, que homenageia a arquiteta Lina Bo Bardi com Casa BYD; Angela Feitoza, agora com Maria Carolina Feitoza, com a Joalheria da mostra, e a dupla Orestes Blanco e Rosa Maranini, com Casa BRB.

Maria Paula Leite e Carolina Mesquita do Studio Vírgula participam pela segunda vez da CASACOR Brasília em uma parceria inédita com Matheus Silva, na quarta participação, e Lucas Oliveira, estreante, ambos do Studio Vanguarda, para assinar a bilheteria batizada de Lounge SV². Também com uma participação anterior, Débora Bardales, que estará ao lado da estreante Juliana Castro no projeto da Galeria; Daiana Pontes com a Oficina de Arte – Fier; Mariana Lombardi para o espaço Brasal Incorporações; Lisi Sandri, com a Academia; Luciano Pena e Vinícius Alano, da Três Arquitetura, com Pavilhão Arco, e Marina Chaves e Victor Grimaldi, com Espaço Feito à Mão dedicado ao artesanato brasiliense.

Pela terceira vez, Tanara Machado e Andrea Nomura, da Quadratti Arquitetura, com Loft Habitare by German, participam da mostra, que tem os arquitetos Eduardo Sainz e Lilian Glayna, da Sainz Arquitetura, com Natureza Refletida, na quarta participação e, pela quinta vez, o Studio Gontijo das arquitetas Gabriela Gontijo, Jade Ávila e Mariana Hummel, com Loft Tom & Elis. Alessandra Moussa e Marcelo Netto voltam à mostra pela quarta vez com o projeto O Refúgio do Cedro.

Entre os estreantes, Daiany Gimenes, que assina a entrada e a praça, o espaço Origem – Mãos na Terra; Arielle Martins com Sonho de um Verão; Chris Arantes e Leandro Naya com o Studio Steel; Isadora Burkack e Julia Fonseca, com Lavabo Pausa (banheiros públicos); Mariana Leal do escritório Morada 31.12 com o loft Morada 11.11; Anastácia Hersen e Matheus Mendes, que assinam o Loft Alimento do Corpo, da Mente e da Alma; Glauter Suassuna Diniz com “Olhar de Isadora” por Espectro Oftalmologia; Alessandra Oliveira (escritório Tudo Arquitetura e Construção) com o projeto Consultório do Cirurgião Plástico; Lucas Machado, com Refúgio Rio Quente Resorts; Gabriela Schinzel e Agustin Roca com Oja Bar; Eliene Lucindo, com Espaço Encontro; Jonanthan Bispo, Mateus Suzart e Otávio de Souza, com Escritório Espaço Y; e Adriana Melo que assina o Terraço Borsoi com Luciana Câmara em sua segunda participação.

Completam a mostra a dupla Joyce França e Marcelo Motta à frente do Café La Boulangerie; a arquiteta Luciana Canalli representando o escritório On Arquitetura com o projeto do Restaurante CUCAN; Jota Pacini, em sua segunda participação, com o ambiente Olhar Tribal; Arielle Martins, com Praça do Mural Sonho de Um Verão e Ana Luísa Zinato e Juliana Oliveira, da Olzi Arquitetura, com Le Jardin por Bella Salvati.

Serviço

32ª CASACOR Brasília

Quando : 15 de agosto a 16 de outubro de 2024

Special Sale : 15 e 16 de outubro

Onde : Arena BRB Mané Garrincha

Visitação : de terça a sexta-feira, das 15h às 22h. Sábados e feriados, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 21h

Ingressos : R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia para estudante, professor, PCD e seu acompanhante e pessoas com 60 anos ou mais). Obrigatória a apresentação da carteirinha/comprovação de pagamento da instituição/documento de identidade e válido com foto. Crianças até 11 anos não pagam mediante documento.

