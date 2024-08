Pedro Reis Churrascada TGS retorna com música e delícias na brasa em Taguatinga

A Churrascada TGS, um dos eventos gastronômicos mais esperados de Brasília , retorna para sua quarta edição nos dias 24 e 25 de agosto de 2024. Realizado no estacionamento E2 do Taguatinga Shopping , o festival oferece uma combinação imperdível de música ao vivo e sabores grelhados, tudo em um ambiente ao ar livre e pet-friendly. A entrada é gratuita, condicionada à doação de 1 kg de alimento não perecível e retirada de ingresso pelo Sympla.

O evento promete agradar os paladares mais exigentes com seis estações gastronômicas, entre elas Donvittorio, Chef Agenor Maia, Inforno Burger e Apache Parrilla. No cardápio, destacam-se pratos como costelinha suína defumada com farofa, pão pretzel com hambúrguer de carne de sol, e a irresistível banana assada com doce de leite e sorvete de canela. Além disso, a cervejaria Eisenbahn marca presença com um playbar completo.

A programação musical é outro ponto forte da Churrascada TGS. No sábado, o rock domina o palco com apresentações das bandas All Stars e Magoo, além de Paulo Mesquita e os Brancos, que trazem clássicos dos anos 80. No domingo, o pagode toma conta com o Grupo BenzaDeus, garantindo a animação até o fim do evento.

O Taguatinga Shopping preparou ainda um espaço kids para as crianças e disponibilizará tendas e assentos para o conforto dos participantes. O festival incentiva o consumo consciente com a venda de copos ecológicos no valor de R$5.

Serviço:

Churrascada TGS

Data: 24 e 25 de agosto de 2024

Local: estacionamento E2 – Taguatinga Shopping

Horário: sábado, das 12h às 22h; domingo, das 12h às 20h

Entrada: 1 kg de alimento não perecível e retirada do ingresso pelo Sympla

Contato: (61)3451-6000

The post Churrascada TGS retorna com música e delícias na brasa em Taguatinga first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .