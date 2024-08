Daniel Salgueiro Alimentação: O que devo dar ao meu pet?

Olá queridos leitores. Hoje falaremos um pouco sobre a importância da alimentação para nossos pets. Afinal, podemos dar comida?

A alimentação e a nutrição dos cães e gatos são fundamentais para garantir a saúde, longevidade e bem-estar dos animais de estimação. A escolha de uma dieta equilibrada e adequada às necessidades específicas de cada pet pode prevenir diversas doenças e contribuir para uma vida mais ativa e feliz. Neste artigo, abordaremos os principais aspectos da nutrição para cães e gatos, os tipos de alimentos disponíveis no mercado, e as recomendações para uma alimentação saudável.

Necessidades Nutricionais Básicas

Cães

Os cães são animais onívoros, o que significa que sua dieta pode incluir uma variedade de alimentos de origem animal e vegetal. As necessidades nutricionais básicas dos cães incluem:

Essenciais para o crescimento, reparo dos tecidos e manutenção da massa muscular. Fontes comuns incluem carne, peixe, ovos e produtos à base de soja. Gorduras: Fornecem energia e ácidos graxos essenciais para a saúde da pele e do pelo. Óleos de peixe e gordura animal são boas fontes.

Gatos

Os gatos são carnívoros obrigatórios, o que significa que dependem de uma dieta rica em proteínas de origem animal. Suas necessidades nutricionais básicas incluem:

Um aminoácido essencial para os gatos, encontrado exclusivamente em proteínas animais. Vitaminas e Minerais: Incluindo vitaminas A e D, e minerais como cálcio e fósforo.

Tipos de Alimentos

Ração Seca

A ração seca é uma escolha popular devido à sua conveniência e longa vida útil. Ela ajuda na limpeza dos dentes e é fácil de armazenar. No entanto, é importante escolher uma marca de qualidade que forneça todos os nutrientes necessários. Vale ressaltar as alergias de pele e pelos comuns em cães devido à nutrição. Sabe-se que grande parte das doenças e irritações da pele vem de algum componente presente nas rações. Nesses casos, a alimentação natural pode ser a solução.

Ração Úmida

A ração úmida é altamente palatável e contém uma maior quantidade de água, ajudando na hidratação do animal. É especialmente útil para gatos, que têm tendência a ingerir menos água do que o necessário. Lembre-se que a ração úmida não se trata de sachês cheios de sódio e conservantes. Temos boas opções no mercado que suprem a ração seca tranquilamente. Porém com o custo mais alto.

Alimentação Natural

A queridinha do momento! A alimentação natural, ou dieta caseira, consiste em preparar refeições com ingredientes frescos e naturais. Esta abordagem pode ser benéfica, mas exige um planejamento cuidadoso para garantir que todas as necessidades nutricionais sejam atendidas. Portanto não se trata só de arroz e carne e sim uma alimentação balanceada para cada caso. Nesse momento o suporte do nutrólogo pode ser importante inclusive para tratamentos de problemas cutâneos, como as alergias citadas acima.

Alimentação Crua

A dieta BARF (Biologically Appropriate Raw Food) consiste em oferecer alimentos crus, incluindo carne, ossos e vegetais. Essa dieta imita o que os animais comeriam na natureza, mas requer precauções rigorosas para evitar contaminações e desequilíbrios nutricionais. Atualmente é possível encontrar no mercado produtos prontos, divididos em tamanhos diferentes prontos para uso, basta descongelar e fornecer. Dessa forma com menor risco de contaminação.

Considerações Especiais

Condições de Saúde: Animais com obesidade requerem alimentação de baixo teor calórico e mais proteica. No caso de animais com doenças renais não podem ser fornecidas quantidades significativas de proteínas devido à sobrecarga carga renal. Em geral, se tratando de alimentação terapêutica o melhor é procurar um médico veterinário que oriente sobre a opção mais adequada.

Animais com obesidade requerem alimentação de baixo teor calórico e mais proteica. No caso de animais com doenças renais não podem ser fornecidas quantidades significativas de proteínas devido à sobrecarga carga renal. Em geral, se tratando de alimentação terapêutica o melhor é procurar um médico veterinário que oriente sobre a opção mais adequada. Peso: Manter um peso saudável é crucial para a saúde geral do pet. Consultas regulares ao veterinário podem ajudar a monitorar e ajustar a dieta conforme necessário.

Por fim

Garantir uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades dos cães e gatos é essencial para promover sua saúde e bem-estar. Seja escolhendo ração seca, úmida, ou uma dieta natural, é fundamental que os tutores se informem e busquem orientação veterinária e ou o plano de saúde do seu pet para tomar as melhores decisões nutricionais. A alimentação correta, aliada a exercícios regulares e cuidados veterinários, é a chave para uma vida longa e saudável.

Daniel Salgueiro

CEO

DogCat – Plano de Saúde Pet

[email protected]

