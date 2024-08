Redação GPS Shopping Iguatemi recebe cinema a céu aberto na próxima semana

Já estão disponíveis os ingressos para o aguardado cinema a céu aberto no Iguatemi Brasília. O Cine Open Air apresentará 10 sessões entre os dias 22 e 25 de agosto e promete uma experiência cinematográfica única para o público da capital. A programação conta com sucessos de bilheteria como Todos Menos Você, além dos vencedores do Oscar Oppenheimer (com sete prêmios) e Anatomia de uma Queda, e Melhor Filme (Melhor Roteiro Original).

O evento, patrocinado pela XP Visa, contará com duas sessões na quinta-feira e no domingo e três sessões na sexta e no sábado. Confira programação completa:

22 de agosto (quinta-feira)

19:00 – Todos Menos Você (Classificação Indicativa: 16)

21:30 – Duna 2 (Classificação Indicativa: 14)

23 de agosto (sexta-feira)

18:30 – Os rejeitados (Classificação Indicativa: 16)

21:15 – Instinto Materno (Classificação Indicativa: 14)

23:15 – Anatomia de uma Queda (Classificação Indicativa: 14)

24 de agosto (sábado)

18:00 – Garfield – Fora de Casa (Classificação Indicativa: Livre)

20:15 – Zona de Interesse (Classificação Indicativa: 14)

22:30 – Oppenheimer (Classificação Indicativa: 18)

25 de agosto (domingo)

18:00 – Kung Fu Panda 4 (Classificação Indicativa: Livre)

20:00 – Ferrari (Classificação Indicativa: 16)

As vendas ficarão abertas até o dia 25, enquanto houver ingressos disponíveis no Sympla . Os ingressos custam R$ 210 (inteira) e R$ 105 (meia-entrada). Clientes Iguatemi ONE, XP e Visa Infinit pagam R$168 (desconto de 20% em qualquer um dos assentos).

Cada ingresso dá direito a uma chaise para duas pessoas, que oferecem uma experiência confortável. O restaurante Piselli vai preparar um menu exclusivo para o evento, agradando aos paladares mais seletos e incrementando a experiência. A bomboniere operada pelo Cinemark irá oferecer pipocas doces e salgadas com quatro toppings diferentes, refrigerantes, suco de uva, água, batata frita e doces.

