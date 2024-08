FABIO Planalto organiza estratégia para retorno das atividades no Congresso

O Palácio do Planalto intensificou, nesta segunda-feira (12), a articulação política como preparação para a retomada das atividades no Senado e na Câmara dos Deputados .

O ministro da Articulação Institucional, Alexandre Padilha , declarou que houve, mais cedo, uma reunião de coordenação com os líderes partidários e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para alinhar as estratégias e prioridades do governo.

“Hoje, tivemos uma reunião de coordenação com os líderes e o presidente Lula para organizar a semana, que vai ser especial com o retorno do Senado e da Câmara”, afirmou Padilha, ressaltando a importância do momento para a agenda do governo.

O ministro destacou que há uma grande expectativa do governo em relação ao esforço concentrado dos parlamentares para avançar em pautas fundamentais para o país.

“Existe uma expectativa do governo em relação ao esforço concentrado do Congresso para que a gente continue avançando nas pautas que ajudam o Brasil a manter a retomada do crescimento econômico, a redução do desemprego e o controle da inflação”, explicou Padilha.

Entre as pautas prioritárias para o governo estão medidas que visam impulsionar o crescimento econômico, fomentar a criação de empregos e manter o controle sobre a inflação.

