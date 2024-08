Redação GPS Outback lança nesta segunda-feira (12) um menu dedicado à costela

A partir desta segunda-feira (12), o Outback lança a Temporada de Ribs, por tempo limitado. São três opções dentro do novo menu: All Ribs, Double Ribs e Ribs and Steak. Os pratos terão preços a partir de R$ 99,90 e são ideais para serem compartilhados.

A All Ribs traz a Jr. Ribs – meia costela de porco grelhada, coberta com molho barbecue e servida com um acompanhamento – junto com a Ribs Coxinha – porção de oito coxinhas crocantes recheadas com um mix exclusivo da Ribs on the Barbie desfiada, um toque de cream cheese, limão siciliano e temperos Outback. O prato sai a R$ 99,90.

Já quem gosta muito de costela pode optar pela Double Ribs, combinação da Jr. Ribs e da Jr Cheese Ribs, que também retorna especialmente para este período e com uma versão júnior da Royal Cheese Ribs. O prato é composto por meia costela desossada e empanada, recheada de queijo e coberta com um mix de queijos, molho cheese ranch e pedaços crocantes de bacon. A combinação de duas meia-costelas com dois acompanhamentos à escolha sai por R$ 109,90.

Para quem quer combinar sabores, a opção é o Ribs and Steak, uma Jr. Ribs com acompanhamento servida com o Toowoomba Filet – corte de filet mignon coberto por uma porção de camarões ao molho Toowoomba, feito com champignons e ervas finas ao molho Alfredo e queijo parmesão, além de um acompanhamento à escolha. Essa opção sai por R$ 129,90.

A Temporada de Ribs está disponível em todas as unidades da marca no Brasil, e não é válida para delivery ou para quem quer levar para casa. Segundo Raquel Paternesi, diretora sênior de Marketing e Vendas do Outback no Brasil, o espírito do novo cardápio é fixar o Outback como a casa da celebração de momentos especiais na vida do cliente.

“É cada vez mais frequente que as pessoas comemorem pequenas ou grandes conquistas. E o Outback é o melhor lugar para celebrar esses acontecimentos. Por isso, trazemos um menu acessível para o público que queira quebrar a rotina conosco e aproveitar nosso sabor marcante com a nossa grande estrela que é a Ribs on the barbie, nos seus mais diferentes formatos” , explica

