Jonas Brunetti detalha a arte de reconstruir o sorriso em entrevista ao GPS

“Nosso trabalho é realizar o sonho do sorriso perfeito aliado à saúde bucal e funcionalidade dos dentes”, declara o reabilitador oral, Jonas Brunetti, em entrevista concedida ao colunista do Portal GPS, Caio Barbieri. Além de falar sobre sua carreira como cirurgião dentista, o profissional aborda conceitos como chairside, que são consultórios que possuem tecnologias de última geração que permitem que todas as etapas do atendimento sejam feitas no consultório odontológico, desde o escaneamento digital, até a produção de próteses, como as lentes de contato.

“Nós mesmos fabricamos nossos próprios laminados. Para entender melhor, hoje, não dependemos de terceiros. Nossa clínica é autossuficiente, ou seja, não precisa de um laboratório terceirizado. Nós mesmos fabricamos tudo para que o paciente saia com o sorriso renovado e funcional”, declara.

Brunetti também afirma que atender cada paciente de uma forma única é o DNA da clínica localizada no Lago Sul. “Nós não somos uma clínica de alto fluxo. Eu atendo um paciente de manhã e uma tarde no máximo, para entregar uma odontologia de alta performance”, finaliza.

Confira a entrevista na íntegra abaixo:

